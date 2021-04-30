Букмекеры: «Локомотив» с вероятностью 7% выиграет все матчи до конца сезона. В воскресенье у них игра с «Зенитом»
С начала года «Локомотив» провел 11 матчей, в которых одержал 11 побед.
Букмекеры открыли отдельную линию на команду Николича: можно поставить на то, что в оставшихся четырех играх «железнодорожники» одержат четыре победы. Кэф на данный исход – 15.00.
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В ближайшем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Зенитом», в котором команда из Петербурга может стать чемпионом России. Игра пройдет 2-го мая в Санкт-Петербурге.
(1.65) «Зенит» – «Локомотив» (5.85)
После матча в Питере, «Локомотиву» предстоят игры с московским «Динамо» и «Уралом» дома, а также с «Крыльями Советов» в финале Кубка России.
А на что еще можно поставить в этом матче?
- ИТ1Б (1,5) за 1.64. Зенит забивал минимум 2 гола в 8 последних домашних матчах;
- Ничья в первом тайме за 2.28. Ставка сыграла в 6 предыдущих личных встречах на домашней арене Зенита;
- Тотал Больше (2,5) за 1.77. Ставка сыграла в 17 из 18 последних домашних матчах Зенита;
- Гол Дзюбы за 1.91. Россиянин забил 14 голов в этом сезоне;
- Гол Крыховяка за 5.50. Поляк забил в 4 из 5 последних выездных матчах.
Напомним, что за «Зенит» не сыграет Ловрен, а «Локомотиву» не поможет Лысов.
В матче первого круга команды сыграли 0:0.