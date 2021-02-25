Новые 11 поправок в закон об игорном бизнесе. Интервью юриста Law and Trust International

Екатерина Богатова, специалист международного права и старший юрист в компании Law and Trust International, рассказала про новые законопроекты в России, связанные с игорным бизнесом.

Мы посмотрели видео за вас, кратко пересказали главные моменты и сделали полную расшифровку на случай, если смотреть видео вам неудобно.

Очень коротко

Суть актов заключается в том, чтобы законопроект, который был принят в декабре, был успешно реализован в России.

Коротко

В связи с введением поправок, это может привести к еще большему оттоку лицензируемых БК с российского рынка. Это может повлиять на капитал букмекерских компаний, а значит, это и уменьшение финансирования спортивных компаний и в целом упадок этой отрасли. Также все это может существенно ударить по среднему бизнесу, а не по малому, так как большая часть малого бизнеса уже перебралась из российского рынка на другие, более лояльные.

Также Богатова объяснила разницу между ЦУПИС и ЕЦУПС.

Полная расшифровка:

Станислав Примост (П): Всем привет, с вами Login Casino, и сегодня мы будем общаться с Екатериной Богатовой. Екатерина является специалистом международного права и старшим юристом в компании Law and Trust International. Она специализируется на лицензировании игорной и финансовой деятельности, и сегодня мы с ней пообщаемся об 11 новых нормативно-правовых актов в законодательстве России, связанных с игорной индустрией. Здравствуйте, Катя, спасибо, что нашли время пообщаться сегодня.

Екатерина Богатова (Б): Здравствуйте.

П: Хочу сегодня с Вами обсудить новые законопроекты в России, а именно нормативно-правовые акты, которые были вынесены на общественное обсуждение. Могли бы Вы доступным и лаконичным языком описать вообще, в чем суть этих 11 актов? Что это вообще такое?

01:03 В чем суть 11 проектов НПА касательно закона РФ об игорном бизнесе

Б: Да, конечно. Эти акты нацелены на то, чтобы законопроект, который был принят в декабре, был успешно реализован в России. Механизма его реализации пока нет, и именно эти нормативно-правовые акты, проекты которых Вы можете наблюдать на официальном сайте, направлены на то, чтобы, собственно, он мог быть реализован. Большая часть из них – это какие-то мелкие поправки, исправления в уже существующих нормативно-правовых актах. А некоторые действительно вносят существенные изменения: в том числе регламентируют работу по отчетности, регламентируют порядок новых созданных компаний (регулятора). Именно эти нормативно-правовые акты будут иметь решающее значение в реализации работы нового закона.

П: Почему к некоторым из них нет самого текста документа?

Б: Мы предполагаем, что текст отсутствует у самых интересных, самых крупных поправок и самых спорных, скорее всего. Опубликованные тексты есть почти у всех (по-моему, не хватает только двух). Собственно, те, которые есть, не вызывают вопросов, а вот отсутствуют как раз-таки документы по порядку исчисления базы, с которой будут переходить начисления от БК, и по порядку работы самого устава новой компании (тоже только недавно был опубликован текст).

П: С чем это связано? Сам проект настолько большой и требует столько проработки, что поэтому его до сих пор не зарелизили?

Б: Да, так и есть. На самом деле, это стандартная практика, когда закон принимается в очень сжатые сроки, очень быстро, коротко и молниеносно, а поправки к нему (дополнительный проект нормативно-правовых актов) претерпевают очень много изменений, долго принимаются и проходят долгий процесс обкатки. Это необходимо, чтобы все-таки закон был успешно реализован, иначе мы получим с вами неработающий закон.

П: Насколько я понимаю, в этих проектах написано, что они должны вступить в силу в октябре этого года, правильно?

Б: Да.

П: Успеют ли до октября появиться все эти тексты, быть проработанными и вступить в силу?

Б: Тексты, безусловно, успеют появиться. А вот вопрос к их принятию и до конца доработки тут, конечно, остается открытым: далеко не всегда все нормативно-правовые акты успевают прийти в надлежащую форму. Некоторые могут быть приняты, а потом еще раз исправлены новыми поправками – такое тоже в нашей практике случается.

П: А если до октября они не будут доработаны до конца, какой будет процесс работы с этими проектами? Их пролонгируют каким-то образом?

Б: Да, да. Либо проект откладывается, либо его принимают в том виде как есть, чтобы побыстрее реализовать, и потом выносят дополнительные поправки к поправкам.

П: Расскажите, на Ваш взгляд, почему именно сейчас появилась необходимость все эти поправки вводить. С чем это связано?

Б: На самом деле все закономерно. Все абсолютно идет последовательно и по сложившейся, скажем так, практике: сначала принимается закон, который дает общее представление о том, что будет меняться, как будет реализовано новое регулирование. И только потом дополнительными нормативно-правовыми актами реализуется уже механизм – а как все-таки оно будет работать. Поэтому здесь нет каких-то определенных особенностей, обратного порядка не существует. Все, в принципе, логично.

П: Понятно. А как Вы считаете, как эти изменения повлияют на игорный бизнес в целом в России?





04:50 Как эти изменения повлияют на игорный бизнес в России

Б: На самом деле здесь сложно загадывать. Больше всего ожиданий даже не у букмекерских контор, которые, в принципе, находятся в стадии непонимания, потому что пока принимать нечего, осознавать тоже нечего. Никто не знает, как будет работать. А вот сфера спорта (тоже иногда с ней сталкиваемся, у нас есть клиенты отсюда) – они как раз в очень большом ожидании, что наконец-то финансирование будет достаточным. И, собственно, система, когда спорт финансируется букмекерами, а букмекеры получают больше спортивных мероприятий, что позволяет им получать больше прибыли, может замкнуться. И может получиться взаимовыгодное сотрудничество.

П: Сейчас начинают ограничивать букмекерам и разным игорным конторам возможность взаимодействия со спортивными клубами. Насколько я понял, сейчас спортивным клубам запрещают работать с игорными брендами?

Б: Да, напрямую работать нельзя. Это сделано для того, чтобы исключить, в том числе, какие-то возможные способы влияния. На самом деле это такая европейская практика: есть некоторые страны, которые реализовали уже ту или иную систему отчислений от букмекеров. Также есть единый регулирующий орган, который регулирует и спортивные мероприятия. То есть, в принципе, мы идем по такому европейскому пути, принимая некоторый западный опыт в какой-то его части, и сама задумка, в принципе, является положительной. Но как она будет реализована – до сих пор под вопросом, потому что все-таки для букмекеров это дополнительная нагрузка, несмотря на то, что они и так находятся в Российской Федерации под сильными ограничениями и сильным государственным контролем. Это добавит ограничения, добавит контроля.

П: Расскажите, в чем основная разница в структуре работы старого ЦУПИСа и новой структуры ЕЦУПС (так она называется?)

06:57 Разница между ЦУПИС и ЕЦУПС

Б: Здесь ключевое отличие в том, чтобы исключить какие-то разночтения разные, технологии работы, поскольку все-таки ЦУПИСа изначально два – две разные системы, которые могут работать в разном порядке на разных технологиях, в разных условиях. Единый орган (единая система) признан единообразие добавить, исключить какие-то конкурентные моменты, исключить возможные соперничества и исключить возможное недопонимание, чтобы все было максимально единообразно и структурировано. Как это будет реализовано на практике, столкнутся ли с какими-то проблемами перехода на новую систему – опять же пока вопрос открытый.

П: Разработана ли уже конкретная система отчетности ЕЦУПСа для e-right?

Б: Вот как раз этот нормативно-правовой акт по отчетности не опубликован.

П: То есть там вообще не описано, как это будет правильно работать, с помощью какого софта и так далее. Именно эти моменты должны будут описать?

Б: Да, все это пока в режиме ожидания и разработки.

П: Скажите, с чем связано вообще повышение целевых отчислений для букмекеров? Почему нужно было принять такое решение? Они вдвое увеличились.

Б: Достаточно сложно предполагать, что послужило основанием, поскольку все-таки мнение регулятора и мнение наших представителей законодательной власти остается их собственным мнением. Однако большая сумма отчислений характерна, в принципе, для данной сферы, и на примере других государств мы можем наблюдать, что увеличивается ежегодно и налоговое бремя, и бремя отчислений. Со стороны спортивных компаний мы можем заметить, что основная цель такого увеличения переводимых на их бюджет средств заключается в том, что финансирование на данный момент спортивного бизнеса со стороны бюджета Российской Федерации ограничено. Оно снижается ежегодно, и спортивная индустрия от этого сильно пострадала за последние несколько лет: сильно ограничилось количество спортивных клубов, количество ассоциаций, количество вообще проводимых игр. И именно таким образом надеются восстановить спортивную сферу, скорее всего.

П: То есть это будет вливанием всех этих бюджетов в Министерство спорта и молодежи?

Б: Да, в спортивные ассоциации.

П: К чему это вообще может привести в плане рынка? Есть ли у вас какие-то предположения?

10:00 К каким последствиям может привести повышение целевых отчислений для БК

Б: На самом деле мы находимся также в режиме ожидания, как и все игроки рынка, потому что ожиданий много, но больше переживаний. Больше переживаний на тему того, как это будет реализовано, не повлечет ли это за собой еще больший отток с российского рынка лицензируемых букмекерских компаний. Не повлечет ли это за собой новые ограничения в плане уменьшения как раз капитала букмекерских компаний, а значит, и уменьшение этого же финансирования спортивных компаний и в целом упадок этой отрасли.

П: Считаете ли Вы вообще, что это может стать очень большой проблемой для мелких бизнесов? Не только для больших компаний, но и для более мелких букмекеров и операторов, для которых сумма порядка 3 миллионов в год получается (что-то такое) – для более маленьких бизнесов – это проблемно, наверное. Не значит ли это, что очень большая часть переберется вообще в теневую нишу?

Б: На наш взгляд, большая часть малого бизнеса уже перебралась из российской индустрии, из российского рынка на другие рынки, более лояльные. Сейчас, скорее, это ударит уже по среднему бизнесу, потому что даже для них это достаточно существенная сумма. Мы, естественно, надеемся, что это не спровоцирует теневой бизнес на новую волну и какое-то новое увеличение, потому что все-таки должны и реализуются меры по контролю в этом направлении, тем более создание единого регулятора. Если вы обращали внимание на текст нового закона, он позволяет и более оперативно бороться с таким теневым бизнесом. Собственно, он нацелен и на ограничения, и на усиление регулирования нелицензированного бизнеса.

П: Можете процитировать именно с момента, когда вы говорите о борьбе с теневыми бизнесами? Потому что я как раз с Вами говорю – я в праве абсолютный ноль, и когда читаю законопроекты, я теряюсь.





12:20 Как борются с теневым бизнесом. Как происходит блокировка ресурса

Б: Процитировать, конечно, я Вам не смогу, я текст не учила. Но смогу Вам, в принципе, воспроизвести своими словами. Собственно, сейчас как происходит процедура блокировки: если кто-то где-то обнаружил, пишется заявление, публикуется запрос на блокировку данного домена. А сейчас блокировка со вступлением в силу нового закона будет осуществляться в несколько раз быстрее, поскольку именно единый регулятор сможет писать заявление о блокировке, и реакция на эту блокировку ограничивается несколькими рабочими днями. В этот период блокируется доменное имя в обязательном порядке без каких-либо рассмотрений, отложений этого вопроса на год; невозможно потерять это заявление. То есть блокировка будет происходить в разы быстрее. Сейчас этот никак не контролируемый процесс превращается в уже четкий структурированный подход. Здесь, кстати, говоря о заимствовании иностранного опыта, есть хороший пример – Австралия. Тот регулятор пошел дальше, они шагнули на несколько шагов вперед и не только блокируют аккаунт, не только блокируют доменные имена, но еще и сотрудничают с иностранными регуляторами: в том числе они планируют сотрудничество и с российским новым регулятором для взаимного обмена опытом и взаимной блокировки недобросовестных поставщиков букмекерских услуг.

П: То есть обмен базами данных, по сути?

Б: Да, в том числе.

П: Но это круто, на самом деле. Да, для России, наверное, это хороший шаг. А как Вы думаете, как повлияют новые правила налогообложения и отчислений на заход на рынок России зарубежных операторов и компаний?

14:05 Как новые правила повлияют на выход операторов на рынок РФ

Б: Здесь сложно предсказать: до сих пор этот заход затруднен, достаточно долгое время он уже затруднен. Поэтому, скорее всего, каких-то существенных изменений не будет, и для тех операторов, кто планировал заходить в Россию, это не станет каким-то препятствующим фактором. Должны быть существенные основания, чтобы заходить на российский рынок. Для тех, кто не планировал, собственно, так и воздерживаться будут.

П: Мы с Вами до этого обсуждали вопрос по поводу спортивных клубов. У меня к Вам был вопрос, связанный с этим. Все эти ужесточения, связанные с отчислениями и взаимодействием со спортивными клубами, по сути, выбивают более маленьких игроков из игры и оставляют только очень большие компании, которые способны оплачивать такие маркетинговые бюджеты и вкладывать столько денег в клубы и спонсировать их. Как Вы думаете, возможно ли такое, что это приведет к олигополии такой, где один или два очень крупных бренда просто будут держать, грубо говоря, всю эту спортивную нишу и туда невозможно будет залезть просто?

Б: На самом деле для спортивных клубов не только единственным источником является бизнес азартных игр или букмекерский бизнес. Для спортивных клубов очень большую роль играет государственное финансирование. Собственно, одна из причин, почему спортивным клубам приходилось обращаться к букмекерам с целью поиска финансирования, было недостаточное финансирование со стороны государства. И такое изменение законодательства нацелено на то, чтобы устранить этот перевес и все-таки наладить финансирование. Если законодатель сможет реализовать свою мысль – то есть у нас с вами получится корректная реализация текущего законопроекта и всех прилагающихся нормативно-правовых актов – то мы получим ситуацию, в которой, наоборот, будет больше возможности для малых спортивных клубов. Если же где-то произойдет сбой, и реализация будет не такой, как изначально планировалось, то вполне возможен описанный вами сценарий.

П: Понятно. Последний вопрос к Вам: Вы сказали, что сами находитесь в ожидании, и даже все игроки на рынке ждут, как все будет дальше. Как Вы вообще видите развитие всей этой темы в России в этом году? Чего нам ждать к концу этого года?

16:45 Как будут реализовываться изменения в законодательстве РФ

Б: Сложный вопрос. Вы, на самом деле, намного забегаете вперед, потому что к концу этого года не получится реализовать все, что было задумано. То есть реализация займет не один год, а не менее нескольких лет, потому что если к сентябрю этого года поправки только вступят в силу, это не значит, что реализация будет завершена к этому моменту. Совсем не так – на это уйдет больше года, естественно, поэтому в этом году мы сможем понять, как будет произведена реализация, и уже сформировать какое-то представление о последствиях, потому что на данный момент российский рынок все еще должен попридержать свои активы у себя, подождать, на всякий случай приготовить пути к отступлению. Но никаких активных действий или реального эффекта мы не увидим в этом году.

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