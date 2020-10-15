Треть болельщиков АПЛ не покупают форму из-за лого букмекеров. «Астон Вилла» и «Эвертон» отказались от беттинг-парнеров – продажи увеличились на 50-60%

Агентство по исследованиям рынка Survation совместно с The Guardian провело исследование, которое показало, что футбольные болельщики негативно относятся к размещению эмблем букмекеров на форме их любимых команд.

Из 1000 опрошенных любителей футбола более трети сообщили, что не готовы приобрести форму клуба, если на ней будет расположена реклама букмекерских компаний. Почти половина респондентов заявила, что хочет запрета спонсорских контрактов БК в профессиональном футболе.

Несмотря на недовольство болельщиков, более половины клубов АПЛ и Чемпионшипа имеют среди своих спонсоров букмекеров: 26 команд из 44.

Неизвестно, к чему приведет этот тренд, однако некоторые клубы уже отказываются от соглашений с букмекерами. Прошедшим летом «Астон Вилла» и «Эвертон» не стали продлевать контракт с W88 и SportPesa соответственно – продажи футболок этих клубов возросли на 50% и 60%.

А в Чемпионшипе от соглашения с букмекерами отказался «Суонси» после давления со стороны общества по ответственной игре. Теперь на футболке валлийского клуба есть только эмблема одного из местных университетов.

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