Betting Insider

Треть болельщиков АПЛ не покупают форму из-за лого букмекеров. «Астон Вилла» и «Эвертон» отказались от беттинг-парнеров – продажи увеличились на 50-60%

Агентство по исследованиям рынка Survation совместно с The Guardian провело исследование, которое показало, что футбольные болельщики негативно относятся к размещению эмблем букмекеров на форме их любимых команд.

Из 1000 опрошенных любителей футбола более трети сообщили, что не готовы приобрести форму клуба, если на ней будет расположена реклама букмекерских компаний. Почти половина респондентов заявила, что хочет запрета спонсорских контрактов БК в профессиональном футболе.

Несмотря на недовольство болельщиков, более половины клубов АПЛ и Чемпионшипа имеют среди своих спонсоров букмекеров: 26 команд из 44.

Неизвестно, к чему приведет этот тренд, однако некоторые клубы уже отказываются от соглашений с букмекерами. Прошедшим летом «Астон Вилла» и «Эвертон» не стали продлевать контракт с W88 и SportPesa соответственно – продажи футболок этих клубов возросли на 50% и 60%. 

А в Чемпионшипе от соглашения с букмекерами отказался «Суонси» после давления со стороны общества по ответственной игре. Теперь на футболке валлийского клуба есть только эмблема одного из местных университетов.

Читайте больше материалов в нашем блоге:

Триппьер покинул расположение сборной Англии из-за слушания по делу о незаконных ставках 

Почеттино – фаворит на пост главного тренера «МЮ» (Букмекеры). Коэффициент на увольнение Сульшера упал в 8 раз 

Хабиб – Фергюсон: вероятность, что поединок состоится в 2021-м – 43,5%. Это уже шестая попытка организовать бой

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
А что вы думаете? Оставьте свой комментарий.

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
ΔɆĦł∕ł₡🇷🇺67.5% WR2.23% ROI
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Милан|Чемпионат Италии
Интер — Милан|Чемпионат Италии
Доброго времени суток!
Дерби вечных соперников.
Думаю силы у клубов равны, только смотря на состав "нерадзурри" видишь, что игроки поопытнее будут.
Так что же выиграет опыт или молодость?
Здесь думаю будет голевая ничья, и помимо ОЗ рекомендую присмотреться к фолам, в частности, "россонери". Жаркие получаются встречи.Думаю нас ожидает много голов и возможно красные карточки и пенальти.Ставлю на Обе команды забьют и ТБ 2.5 - Да.
3
Повторить за 1.97
Павел Большаков.42.2% WR-4.86% ROI
1.71ПСЖ фора (-1.5)
Ним — ПСЖ|Лига 1
Ним — ПСЖ|Лига 1
Ним не очень удачно начал чемпионат в 6 играх всего 8 очков. Ним у атаке действует очень плохо, и одолеть защиту ПСЖ будет очень трудно.
ПСЖ после ЛЧ немного забуксовал, на старте сезона, 2 поражения подряд, но теперь обрели необходимую форму и снова заиграли мощно, одержав 4 победы к ряду.
Даже играя у гостях ПСЖ будет фаворитом, с таким нападением я думаю им по силе выиграть эту игру с разницей в 2 мяча, всем Удачи, подписывайтесь!
3
Повторить за 2.06
Предыдущий
Следующий