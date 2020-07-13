«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа

«Локомотив» заинтересован в переходе 23-летнего защитника «Лестера» и сборной Хорватии Филипа Бенковича.
Как сообщает источник Betting Insider, близкий к клубу, «Локомотив» планирует взять игрока в аренду с правом выкупа и тем самым закрыть проблемную позицию в центре обороны.
«Лисы» в августе 2018 года купили хорвата у загребского «Динамо» за 13 миллионов фунтов, однако в АПЛ защитник так и не сыграл. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Селтик». В этом – за «Бристоль Сити» из Чемпионшипа.
В текущем розыгрыше второго по силе футбольного дивизиона Англии игрок появился на поле 8 раз (5 матчей в основе) и забил один гол.
Отметим, что Transfermarkt оценивает Бенковича в 7 млн евро.
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