«Локомотив» ищет атакующего игрока – в шорт-листе нападающий АПЛ и второй бомбардир отбора Евро-2020

Нападающий «Бернли» Матей Выдра и полузащитник «Гуанчжоу Фули» Эран Захави входят в шорт-лист приобретений «Локомотива» на зимнее трансферное окно. Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к руководству клуба.

«Локомотив» продолжает поиск атакующего игрока после ухода Смолова в «Сельту». Один из вариантов – атакующий полузащитник сборной Израиля Эран Захави. Руководство московского клуба планирует арендовать игрока с возможностью выкупа по окончании сезона.

Напомним, что Эран Захави стал вторым лучшим бомбардиром квалификации Евро-2020, забив 11 голов – больше только у Харри Кейна (12 голов). В текущем сезоне Высшей лиге Китая Захави забил в 29 мячей в 28 матчах, а также сделал 4 ассиста.

Также «Локомотив» продолжает переговоры по аренде Матея Выдры из «Бернли». Опция выкупа футболиста по окончании сезона обсуждается. В сезоне-2019/20 чешский нападающий сыграл в 7 матчах АПЛ (1 гол и 1 голевая).

После 20-го тура РПЛ «Локомотив» идет на пятом месте, набрав 34 очка.

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