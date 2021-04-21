«Локомотив» – ЦСКА прогнозы на матч сегодня: 21 апреля 2021 года - Betting Insider

Сегодня «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА. Встреча состоится в рамках 1/2 финала Кубка России. Время начала матча – 19:00 (МСК). БК BetBoom оценивает победу «Локомотива» коэффициентом 2.72, победу ЦСКА – 2.48, ничью – 3.35. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

«Локомотив» в четвертьфинале Кубка России встречался с «Сочи» и выиграл (3:1). Дублем в игре отметился Смолов.

«Локомотив» в РПЛ идет на втором месте с 49 очками. Они не потеряли шансов бороться за чемпионство и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В последней игре Чемпионата России была одержана победа над «Ростовом» (4:1)

Команда Николича выдает серию из 11 побед подряд в официальных матчах (7 подряд в РПЛ).

В предстоящем поединке «Локомотиву» не смогут помочь:

Зе Луиш;

Игнатьев.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу «Локомотива» верят 34% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта – Илья-Муромец считает, что в финал выйдет «Локомотив»:





ЦСКА: форма, ставки и прогноз

ЦСКА на стадии 1/4 Кубка России одолел тульский «Арсенал» (2:1). На 86 минуте Фернандес принес победу своей команде.

ЦСКА в РПЛ идет на пятой строчке. От второй позиции, на которой располагается «Локомотив», отрыв в три очка. В последней игре Чемпионата России команда Олича уступила «Сочи» (1:2).

В восьми последних официальных играх следующие результаты:

Четыре победы;

Четыре поражения.

В предстоящем поединке ЦСКА не смогут помочь:

Магнуссон;

Бохинен;

Зайнутдинов;

Кучаев.

Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

В победу ЦСКА верят всего 12% наших пользователей. Олег Савин2 считает команду Олича фаворитом и делает прогноз на них.





«Локомотив» – ЦСКА: счет в последних матчах

Если говорить о ТБ (1,5), то эта ставка заходила во всех матчах. Такой исход на игру БК BetBoom оценивает коэффициентом 1.34.

И «Локомотив» и ЦСКА пять матчей подряд без гола с поля не уходили. Ставку на «Обе забьют» в БК BetBoom можно сделать за коэффициент 1.76.

«Локомотив» – ЦСКА: статистика личных встреч





В трех последних очных встречах побеждал «Локомотив». БК BetBoom дает хороший коэффициент на этот исход – 2.68.

Из пяти последних игр команд, только в одной было больше двух голов. Ставку ТМ (3) в БК BetBoom можно сделать за коэффициент 1.35.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Локомотив» – ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 18:30 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов



