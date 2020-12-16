История «спортлото»: как обычная лотерея помогла организовать Олимпиаду-80?

Государственные лотереи не всегда приветствовались в России. Но на определенных этапах обойтись без них было сложно. От истоков к современности – история «Спортлото», главной лотереи СССР.

Первые лотереи в России

Кто мог привезти лотерею в Россию, если не Петр I? В 1699 году был проведен первый прообраз лотереи: Яков Гассенус, работавший часовщиком, продавал счастливые билеты и на месте моментально выплачивал выигрыш везунчикам. Однако, игра популярной у народа не стала – слишком дорогие квиточки (гривна – дневной заработок) и полнейшая непрозрачность системы проведения.

Российское государство поддерживало лотереи и дальше, если полученные деньги шли на благие намерения, вроде поддержки раненных отставных офицеров и солдат, или в пользу пострадавших от природных стихий (засуха, неурожай). Случались и игры для пополнения казны.

Лотереи после революции 1917 года

Партия большевиков, придя к власти в результате революции 1917 года, отменила любые виды лотереи как «буржуазный пережиток» и «порок царизма». Однако, уже в 1921 году, когда на Поволжье начался массовый голод, взгляд на лотерею был пересмотрен: часть вырученных денег пошла в бюджет государства, основная сумма – на помощь голодающим.

Советское государство не могло принять лотереи, поэтому всеми силами отстранилась от организации. Но в большинстве случаев часть доходов от игр в той или иной форме шла на нужды страны и госаппарата. Например, Осоавиахим (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) направляло долю выручки на танкостроение и самолетостроение.

Любопытно, что в те времена многие жители СССР даже не понимали, что участвуют в лотерее. Тот же Осоавиахим в 1933 году обнаружил, что победители получили всего 8% от общего выигрыша. Советские люди думали, что игровые бумажки – это обязательное пожертвование, неважно в пользу кого.

Облигации – советская лотерея

Так как лотереи продолжали де-юро считаться «пережитком царизма», советская власть придумала свою альтернативу – государственные облигации. Схема была простой: человек покупал в добровольно-принудительном порядке билет, который через определенное время выкупало государство. При этом, некоторые билеты могли принести дополнительный выигрыш.

Нехитрый способ пополнения казны, правда, обернулся крахом: к 1956 году задолженность власти перед народом исчислялась сотнями миллиардов рублей. Дабы погасить долг, было предложено провести масштабную всероссийскую денежно-вещевую лотерею. Но от идеи отказались из-за высокой нагрузки на производство выигрышных подарков (автомобили, велосипеды, другая техника).

Олимпиада как катализатор лотереи

До 1970 года лотереи в любом виде не имели особенной популярности у советского народа. Не было эффекта присутствия: никаких трансляций тиражей, никакой прозрачности, о результатах узнавали только из газет. Все изменила Олимпиада.

Москва подавала заявку на проведение Олимпийских игр в 1969 году. Чтобы профинансировать дорогое глобальное мероприятие, была реанимирована идея государственных лотерей. Ответственные люди отправились в командировки в различные страны, чтобы набраться опыта и привезти знания в СССР. Как раз во время такой поездки заметили: во многих странах выручка от лотерей идет на развитие национального спорта. Москва Олимпиаду тогда не получила, но в 1970 году государство одобрило появление легендарного «Спортлото».

Главный лозунг: ты выигрываешь, даже если проигрываешь.

Чтобы лотерея соответствовала советской морали, заместитель председателя Спорткомитета Виктор Ивонин, предложил простой механизм: половина полученных средств – на выигрыши, вторая половина – в пользу советского спорта. Таким образом, участники «Спортлото» не просто покупали билеты и надеялись на выигрыш, но и помогали спортсменам прославить советскую власть на международных аренах.

Участник «Спортлото» – первые советские беттеры

Правила лотереи «Спортлото» были простыми: из 49 цифр игрок выбирал заветные шесть, отмечал их в квитке и передавал в комиссию, оставляя себе 1/3 от билета. Математики быстро подсчитали – одна выигрышная комбинация на 14 миллионов вариантов! Но победители все равно были. Уже в первый год были выплачены максимальные суммы в 5000 рублей (это был лимит на выигрыш в лотерею), за пять угаданных вариантов – 2600 рублей и т.д.

Появились и первые профессиональные игроки в «Спортлото»: пытались вычислить закономерность, искали правильные варианты цифр, все делали с упором на математику. Условно говоря, это были первые советские беттеры.

Организация «Спортлото» была великолепной. На один только первый тираж в Москве было продано порядка 1,5 миллиона билетов. Розыгрыши проходили в прямом эфире, а в качестве наблюдателей звали знаменитых спортсменов – Всеволода Боброва, Николая Озерова, Нину Еремину.

«Спортлото-2» и субботнее «Спортлото»

Огромный успех «Спортлото» заставил организаторов подумать над развитием игры. Так на свет появился чуть более дорогой вариант «Спортлото-2». Приобретенный за 60 копеек билет участвовал сразу в двух розыгрышах, что повышало вероятность выигрыша. Впрочем, ненамного. Начиная с 1970 года, «Спортлото» разрасталось не по дням, а по часам. Выигрывал, естественно, советский спорт.

Когда стало понятно, что Москва получит Олимпиаду 1980 года, была реализована идея «субботнего спортлото» – дополнительный розыгрыш по новой схеме «5 из 36». Шансы выиграть повышались многократно (один вариант на 370 тысяч комбинаций), и билет стал стоить дороже. Все доходы от новой лотереи шли на организацию главной Олимпиады столетия.

Таким образом, у советского игрока было три варианта лотереи:

Одиночный билет «Спортлото» по схеме «6 из 49»;

Билет «Спортлото», который участвовал в двух розыгрышах по схеме «6 из 49»;

Билет «Спортлото» по схеме «5 из 36».

В 1978 году состоялось эпохальное событие: прошла международная лотерея «Спортлото», в которой принимали участие Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Монголия. Победители, кроме стандартных денежных выигрышей, могли получить еще и путевки на Олимпиаду-80. Тогда же, в 1978 году, максимальная сумма выплаты по билеты повысилась до 10 000 рублей. Лототроны (между прочим, изобретены в Эстонии) крутились постоянно. Олимпийские игры, созданные на деньги от лотереи, вошли в историю как одно из самых ярких событий.

Распад Советов, угасание «Спортлото» и реинкарнация

После Олимпийских игр 1980 года интерес к «Спортлото» стал ожидаемо падать. Государство пыталось вносить новинки, увеличивать выигрыши и вероятность победы, но все тщетно. Распад СССР привел к практически полной деградации «Спортлото». Виной тому стали частные лотереи, которые проводились гораздо чаще, и выигрыш в них не надо было ждать – все суммы отдавались на месте. В 1998 году «Спортлото» прекратило розыгрыши вообще.

Реанимировать «Спортлото» придумали уже в 2010 году специально под Олимпийские игры в Сочи. Однако, в конкурентной среде выжить атавизму советского периода было сложно. Поэтому с 2014 года в России действует указ Президента, запрещающий любые виды лотереи, кроме государственных. Учредителями и организаторами всех лотерей теперь выступают Министерство финансов и Министерство спорта. На данный момент все гослотереи распространяются под единым брендом «Столото».

Источники: https://www.sb.by, https://cdn.monetnik.ru, https://www.stoloto.ru/media/

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