Букмекеры: оборона «Зенита» с Ловреном будет хуже, чем с Ивановичем

Первый крупный российский трансфер в текущем межсезонье совершил «Зенит». Из «Ливерпуля» был выкуплен защитник Деян Ловрен. Хорват должен заменить ушедшего Бранислава Ивановича. Однако букмекеры оценили трансфер отрицательно.
По итогам сезона-2019/20 «Зенит» стал командой с самой надежной обороной РПЛ – всего 18 пропущенных голов. Данные немного контрастируют со статистикой xG, по которой питерцы должны были пропустить 25 мячей.
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Уход Ивановича и приобретение Ловрена повлияли на линию пропущенных голов в следующем сезоне:
- «Зенит» пропустит больше/меньше 20,5 голов. Коэффициент на оба варианта одинаковый – 1.85;
За всю историю чемпионатов России «Зенит» менее 21 гола пропустил за сезон пропустил трижды: в сезонах 2014/15, 2016/17 и 2019/20. Два раза питерцы становились в итоге чемпионами страны.
Статистика Ловрена в «Ливерпуле»:
- 162 матча;
- 53 «сухих» матча (33%);
- 71% успешных отборов;
- 64% выигранных единоборств.