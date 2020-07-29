Betting Insider

Букмекеры: оборона «Зенита» с Ловреном будет хуже, чем с Ивановичем

Первый крупный российский трансфер в текущем межсезонье совершил «Зенит». Из «Ливерпуля» был выкуплен защитник Деян Ловрен. Хорват должен заменить ушедшего Бранислава Ивановича. Однако букмекеры оценили трансфер отрицательно.

По итогам сезона-2019/20 «Зенит» стал командой с самой надежной обороной РПЛвсего 18 пропущенных голов. Данные немного контрастируют со статистикой xG, по которой питерцы должны были пропустить 25 мячей.

Хочешь знать о чемпионате России абсолютно все – читай наш блог:

«Спартак» не побеждает 5 матчей – уже известно, кто сменит Тедеско. Кэф – 3.00

Клубы РПЛ зарабатывают на букмекерах в 5 раз меньше клубов Чемпионшипа

«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа

Уход Ивановича и приобретение Ловрена повлияли на линию пропущенных голов в следующем сезоне:

  • «Зенит» пропустит больше/меньше 20,5 голов. Коэффициент на оба варианта одинаковый – 1.85;

За всю историю чемпионатов России «Зенит» менее 21 гола пропустил за сезон пропустил трижды: в сезонах 2014/15, 2016/17 и 2019/20. Два раза питерцы становились в итоге чемпионами страны.

Статистика Ловрена в «Ливерпуле»:

  • 162 матча;
  • 53 «сухих» матча (33%);
  • 71% успешных отборов;
  • 64% выигранных единоборств.

Ловрен усилит «Зенит»? Пишите прогноз в комментариях

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
какпшка
ПожаловатьсяОтветить
А какая стата у Ловрена?
ПожаловатьсяОтветить
По-моему хороший выбор для Зенита. Зениту конкуренции в чемпионате нет, ему бы в ЛЕ попробовать себя, ибо в ЧМ сложно будет.
ПожаловатьсяОтветить
Ловрен топовый защитник сборной Хорватии и топового европейского клуба
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
Мираббос Аскаров81.8% WR3.35% ROI
1.53Победит ПСЖ
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Прогноз на матч ПСЖ – Лион

ПСЖ во Франции доминирует уже несколько сезонов подряд и просто штампует подобные трофеи пачками. Понятно, что для Неймар и компании приоритет – это Лига чемпионов, но не отказываться же от престижной чашки. Тем более есть возможность приобрести игровой тонус в официальном матче. Меньше недели назад парижане уже взяли Кубок страны, с трудом обыграв “Сент-Этьен”, но главный итог той встречи – потеря Килиана Мбаппе. Лучший форвард выбыл на три недели. Слишком большая цена.

“Лион” не проводил официальных встреч с марта. Команда играла несколько спаррингов с очень серьезными командами. Выиграла четыре встречи из пяти – в соперниках были “Гент”, “Антверпен” и “Селтик”, но ПСЖ – это другой уровень сопротивления. ПСЖ просто сильнее и не даст Лиону шанса. 

Мое мнение они будет играть осторожно есть ещё много вариантов например 1х тм 4.5, тм 3.5, тм 4. Я решил ставить победу Парижан п1 кф 1.52 надеюсь данная ставка пройдёт. Всем удачи пока
Как вы думаете?
8
Повторить за 1.52
Alex Werner59.3% WR1.48% ROI
1.95Победа ПСЖ и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Кубок Французской Лиги🇫🇷
ПСЖ - Лион
В прошлой игре ПСЖ победил Сент-Этьен с минимальным счётом, всё из-за того, что Сент-Этьен поставил «автобус».
ПСЖ уж очень давно не проигрывает, команда уверенно обыгрывает своих «конкурентов», равных нет, кто мог бы составить конкуренцию. Да, Мбаппе получил травму и выбыл где-то на 3 недели, но и у команды есть кому заменить.
Лион, это уже не Сент-Эьтен, в этой команде, достаточно, игроков способные забивать, да и команда не ставит «автобус», пытается атаковать и как-то отличаться.
Собственно, бесспорно П1 и чтобы было интересно выбираю ТБ2,5. П1 и ТБ2,5 за хороший коэффициент.
Всем удачи😊
1
Повторить за 1.95
Предыдущий
Следующий