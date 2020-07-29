Букмекеры: оборона «Зенита» с Ловреном будет хуже, чем с Ивановичем

Первый крупный российский трансфер в текущем межсезонье совершил «Зенит». Из «Ливерпуля» был выкуплен защитник Деян Ловрен. Хорват должен заменить ушедшего Бранислава Ивановича. Однако букмекеры оценили трансфер отрицательно.

По итогам сезона-2019/20 «Зенит» стал командой с самой надежной обороной РПЛ – всего 18 пропущенных голов. Данные немного контрастируют со статистикой xG, по которой питерцы должны были пропустить 25 мячей.

Хочешь знать о чемпионате России абсолютно все – читай наш блог:

«Спартак» не побеждает 5 матчей – уже известно, кто сменит Тедеско. Кэф – 3.00

Клубы РПЛ зарабатывают на букмекерах в 5 раз меньше клубов Чемпионшипа

«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа

Уход Ивановича и приобретение Ловрена повлияли на линию пропущенных голов в следующем сезоне:

«Зенит» пропустит больше/меньше 20,5 голов. Коэффициент на оба варианта одинаковый – 1.85;

За всю историю чемпионатов России «Зенит» менее 21 гола пропустил за сезон пропустил трижды: в сезонах 2014/15, 2016/17 и 2019/20. Два раза питерцы становились в итоге чемпионами страны.

Статистика Ловрена в «Ливерпуле»:

162 матча;

53 «сухих» матча (33%);

71% успешных отборов;

64% выигранных единоборств.

Ловрен усилит «Зенит»? Пишите прогноз в комментариях