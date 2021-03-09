Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2021. Кто его заменит?

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил о том, что покинет свою должность после Евро-2021. Пока неизвестно о том, кто его заменит, но букмекеры уже начали прикидывать имена.

Кто может заменить Лева?

Штефан Кунц – главный претендент на должность. Он уже 5 лет работает в структуре сборной, возглавляя команду U-21. Более того, Кунц уже ранее сменял Лева на посту главного тренера «Карлсруэ», когда Йоахим ушел из клуба в 2000-м. Букмекерская контора Betfair дает коэффициент 3.0 на возможное назначение Кунца. Полный список претендентов выглядит так:

Штефан Кунц – 3.0 (33%);

Юрген Клопп – 4.0 (31%);

Юлиан Нагельсманн –7.0 (14%);

Ганц-Диттер Флик – 9.0 (10%);

Юрген Клинсманн –11.0 (6%).

Напомним, что Йоахим Лев начинал свою карьеру в сборной Германии в 2004 году, когда пришел в качестве ассистента Юргена Клинсманна. Через два года, он сменил Клинсманна на посту главного тренера. С первой же попытки он вывел сборную в финал Евро-2008, где уступил сборной Испании. На ЧМ-2010 он взял бронзу, но спустя 4 года сумел-таки взять золото в Бразилии.

Как думаете, кто лучше всего заменит Лева? Пишите свое мнение в комментариях!