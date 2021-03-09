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Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2021. Кто его заменит?

автор Юрий Еремичев

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил о том, что покинет свою должность после Евро-2021. Пока неизвестно о том, кто его заменит, но букмекеры уже начали прикидывать имена.

Кто может заменить Лева?

Штефан Кунц – главный претендент на должность. Он уже 5 лет работает в структуре сборной, возглавляя команду U-21. Более того, Кунц уже ранее сменял Лева на посту главного тренера «Карлсруэ», когда Йоахим ушел из клуба в 2000-м. Букмекерская контора Betfair дает коэффициент 3.0 на возможное назначение Кунца. Полный список претендентов выглядит так: 

  • Штефан Кунц – 3.0 (33%);
  • Юрген Клопп – 4.0 (31%);
  • Юлиан Нагельсманн –7.0 (14%);
  • Ганц-Диттер Флик – 9.0 (10%);
  • Юрген Клинсманн –11.0 (6%).

Напомним, что Йоахим Лев начинал свою карьеру в сборной Германии в 2004 году, когда пришел в качестве ассистента Юргена Клинсманна. Через два года, он сменил Клинсманна на посту главного тренера. С первой же попытки он вывел сборную в финал Евро-2008, где уступил сборной Испании. На ЧМ-2010 он взял бронзу, но спустя 4 года сумел-таки взять золото в Бразилии.

Как думаете, кто лучше всего заменит Лева? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Клоп Петрович🥊
47% WR-1.92% ROI
Было бы интересно посмотреть на Нагельсманна в роли главного тренера сборной Германии
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Манчестер Сити — Саутгемптон| АПЛ
Манчестер Сити — Саутгемптон| АПЛ
Я человек простой, вижу матчи "Манчестер Сити" - ставлю на сухую победу. Особенно, если "Сити" играет дома. Сейчас соперником будет "Саутгемптон".

Эта команда довольно жалкая в этом календарном году. В начале января они обыграли "Ливерпуль", а потом в девяти матчах мы увидели восемь поражений и одну ничью. Это самый ужасный результат среди всех команд лиги. У "Саутгемптона" все сломалось. В команде явная паника. Много травм. Не смотря на то, что в последнем туре они выиграли у "Шеффилда", нельзя придумать, чем они могут взять "Манчестер Сити".

"Сити" проиграл дерби. Конечно, это немного смазало впечатления от их суперсерии, которая составляла 21 победу подряд. Мне кажется, что вернуться к этой серии у "Сити" будут все шансы. Команда на ходу, футболисты в хорошей форме, травм нет. Мне кажется, то, как вел себя "Сити" в последние месяцы, показывает, что один спад сто процентов не выльется в тенденцию. "Саутгемптон" еще все-таки слишком слаб, чтобы противостоять такому сопернику.

Кроме того, у "Саутгемптона" не будет лучшего бомбардира Ингза. Он весь прошлый сезон для команды вытянул. В этом году он, может, и не так крут. Думаю, "Сити" будет играть довольно уверенно. "Саутгемптон" любит играть в авантюрный футбол. Это будет наоборот удобно команде Гвардиолы. Я ставлю на сухую победу "Манчестер Сити".

Источник: СтавкаТВ
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