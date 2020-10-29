В Лондоне открылась первая клиника для детей-лудоманов: регистрация по отцовской кредитке, долги в €110 тыс и лутбоксы в FIFA

Год назад в Эрлс-Курт (запад Лондона) открылась первая в Великобритании клиника, где лечат детей от игровой зависимости. Среди пациентов клиники много детей и подростков: некоторым нет 13 лет, некоторые успели просадить до 110 тысяч евро на ставках и видеоиграх.

В Sunday People перечислили ряд фактов с пометкой, что цифры примерные – в нелегальных онлайн-конторах и интернет-казино играет намного больше несовершеннолетних.

55 тысяч британцев в возрасте от 11 до 16 лет (в основном мальчики) регулярно участвуют в азартных играх.

Дети в возрасте от 8 лет начинают увлекаться видеоиграми типа Fortnite с системой доната и розыгрыша призов.

Один подросток, «подсевший» на ставки в возрасте 13 лет, украл у отца 66 тысяч евро. В итоге – бизнес отца развалился.

Другой 12-летний ребенок создал аккаунт в онлайн-казино, пользуясь отцовской кредиткой, и проиграл за ночь 22 тысяч евро в рулетке.

Каждый пятый пациент влез в долги на сумму от 22 до 110 тысяч евро (у некоторых долги превысили 100 тысяч). Без долгов – только четверть пациентов. В среднем каждый посещал онлайн-конторы и казино 13 дней ежемесячно, при этом тратя 215 евро в день на игры (3104 в месяц).

Уэйн Руни или Fortnite: кто виноват?

По словам доктора Бауден-Джоунс, текущее законодательство не спасает от негативных последствий игры в онлайн-казино и конторах.

Депутат парламента Кэролайн Харрис предложила ужесточить правила допуска к азартным играм. В разговоре с ней доктор заявила, что легализация ставок позволяет подсадить на них с детства.

К букмекерам уже есть особое внимание в связи с их спонсорскими контрактами. Эксперты утверждают, что логотипов на форме футболистов и рекламы на ТВ становится все больше, а в промоакциях участвуют даже звезды, как Уэйн Руни – а такие игроки являются настоящими кумирами детей.

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Следующим клубом Пепа Гвардиолы станет «Ювентус» (Букмекеры)

Терапевт Стив Поуп из частной клиники Ланкашира утверждает, что во всем виноваты лутбоксы из Fortnite, разжигающие азарт в детях от 8 лет и старше. Открывая лутбокс, игрок имеет шанс получить какой-то приз или возможность купить что-то за реальные деньги.





Также недавно в Нидерландах лутбоксы из игры FIFA признали азартными играми. У разработчиков видеоигры есть два варианта. Либо убирать лутбкосы, либо платить большой штраф.





Говорил, что идет выгуливать собаку, а сам бежал в контору

Пол Петтигрю (24 года) работает продавцом в магазине – он помогает лудоманам реабилитироваться. Пол сам когда-то играл на ставках, занимая у родителей, чтобы отыграться.

«Поводов для игры не было, я незадолго до этого покинул футбольную команду. Решил сходить в казино с сотней евро и выиграл тысячу. Некоторое время это даже помогало семье, однако вообще это самая ужасная вещь в моей жизни», – рассказывал Петтигрю.

Три года Пол утверждал, что идет выгуливать собаку, а сам бежал в контору или играл в казино. В итоге он проиграл 110 тысяч. Когда он стал проигрывать, то не смог остановиться, занимая у знакомых до зарплаты и беря кредиты в банках.







Только два года назад Пол избавился от зависимости – для этого ему пришлось принимать антидепрессанты и ходить к терапевту. Теперь же у него есть страница в инстаграме, где страдающие от зависимости могут узнать о рисках и обсудить свои проблемы.

Источники изображений: https://www.mirror.co.uk/news/..., https://www.instagram.com/wayn..., https://www.instagram.com/gamt...

Оригинал

Перевел и адаптировал Марк Екимов