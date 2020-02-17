На встречи анонимных лудоманов ходят айтишники, предприниматели и даже следователи – автор исследования о лудомании в России о страсти к ставкам

29 ноября 2018 года на YouTube-канале KuJi Podcast вышло интервью с корреспондентом Русской службы BBC Олесей Герасименко, автором объемного исследования, посвященного лудомании в России.
Мы сделали рекап видео – вот главное, что Олеся рассказала о беттинге и лудомании.
В Москве много букмекерских точек, но все они полупустые – большую часть ставок игроки заряжают со своего смартфона. В провинции букмекерские точки чередуются с конторами, предлагающими микрозаймы и быстрые деньги за пару минут. Совпадение?
Рекламу букмекерских контор вернули на телевидение в преддверии Кубка конфедераций 2017 года. Так Россия готовилась к Чемпионату мира.
Лудомания (зависимость от любых азартных игр — казино или беттинга) официально признана заболеванием по международной классификации болезней МКБ-10 (номер F63.0), однако не все знают об этом, поэтому у «игроманов» в качестве диагноза часто указывается «алкоголизм».
Официальная статистика в России не подсчитывает лудоманов. Есть мнение: если их мало, то лудомания — не та проблема, на которую стоит обращать особое внимание.
Суд может признать лудомана временно недееспособным, если родственники предоставят чеки или какие-то иные бумаги, которые подтверждают, что человек ставил и просадил слишком много денег.
В Москве регулярно проводятся встречи группы анонимных лудоманов, каждую из которых посещает не менее 30 человек. Все они понимают, что у них серьезные проблемы с азартными играми и пытаются сдержать себя от бездумных ставок. Среди лудоманов – и айтишники, и предприниматели, и профессиональные спортсмены, и даже следователи (которые борются против подпольных игровых точек).
Лудомания может сломать карьеру абсолютно любому человеку. Некоторые люди ставят себе запреты – не пользоваться банковскими карточками или даже интернетом. Кто-то даже сбегает в деревню, желая побыть наедине с природой. Но ломка неизбежна в любом случае. Ставки на спорт — чистая человеческая страсть и одновременно опасный капкан. Из-за ставок можно влезть в такие долги, что спасти сможет только физбанкротство.
Смотрите полный выпуск подкаста ниже
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