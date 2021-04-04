Лукаку летом может вернуться в АПЛ. Букмекеры назвали фаворитов на трансфер игрока

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может сменить клуб ближайшим летом. Игрок очень убедительно проводит текущий сезон: забив в 27 матчах Серии А 20 голов и отдав 8 голевых передач. К слову, за 36 матчей прошлого сезона, Лукаку забил 23 мяча и отдал 3 ассиста.

Недавно появилась информация о том, что «Интер» готов отпустить Лукаку за 120 млн евро. Клуб не хочет расставаться с игроком, но финансовые проблемы вынуждают рассмотреть предложения.

Кто хочет купить Лукаку?

Фаворитом на подписание бельгийца является «Челси», за который игрок уже выступал с 2011 по 2014 год. На возвращение Лукаку в лондонский клуб дают коэффициент 7.0 (14%). Вот вся линия на трансфер игрока:

«Челси» — 7 .0 (14%) ;

; «ПСЖ» — 8 .0 (12,5%) ;

; «Бавария» — 9 .0 (11%) ;

; «Ювентус» — 11 .0 (9%) ;

; «Реал» и «Манчестер Сити» — 15.0 (7%) ;

; «Манчестер Юнайтед» — 26.0 (4%).

Напомним, что Лукаку уже был близок к возвращению в «Челси» летом 2017 года. Бельгиец уже выбирал себе квартиру рядом с тренировочной базой «синих» в Кобхэме. Но в итоге игрок выбрал «Манчестер Юнайтед», за который отыграл всего два сезона и летом 2019 перешел в «Интер» за 74 млн евро.

Как думаете, стоит ли Лукаку вернуться в «Челси»? Пишите свое мнение в комментариях!