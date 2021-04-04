Betting Insider

Лукаку летом может вернуться в АПЛ. Букмекеры назвали фаворитов на трансфер игрока

автор Сергей Рябкин

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может сменить клуб ближайшим летом. Игрок очень убедительно проводит текущий сезон: забив в 27 матчах Серии А 20 голов и отдав 8 голевых передач. К слову, за 36 матчей прошлого сезона, Лукаку забил 23 мяча и отдал 3 ассиста.

Недавно появилась информация о том, что «Интер» готов отпустить Лукаку за 120 млн евро. Клуб не хочет расставаться с игроком, но финансовые проблемы вынуждают рассмотреть предложения.

Кто хочет купить Лукаку?

Фаворитом на подписание бельгийца является «Челси», за который игрок уже выступал с 2011 по 2014 год. На возвращение Лукаку в лондонский клуб дают коэффициент 7.0 (14%). Вот вся линия на трансфер игрока:

  • «Челси» — 7.0 (14%);
  • «ПСЖ» — 8.0 (12,5%);
  • «Бавария» — 9.0 (11%);
  • «Ювентус» — 11.0 (9%);
  • «Реал» и «Манчестер Сити» — 15.0 (7%);
  • «Манчестер Юнайтед» — 26.0 (4%).

Напомним, что Лукаку уже был близок к возвращению в «Челси» летом 2017 года. Бельгиец уже выбирал себе квартиру рядом с тренировочной базой «синих» в Кобхэме. Но в итоге игрок выбрал «Манчестер Юнайтед», за который отыграл всего два сезона и летом 2019 перешел в «Интер» за 74 млн евро.

Как думаете, стоит ли Лукаку вернуться в «Челси»? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
Лукаку, конечно,как игрок играет и отрабатывает на все 100 по моему мнению, мастер своего дела еще тот💪.
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Хамид Давудов
0% WR0% ROI
Никуда не уйдёт! Всякий чушь пишут
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
Хамид ДавудовНикуда не уйдёт! Всякий чушь пишут 
Я бы тоже его в Интере оставил) Пылит неплохо!
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Anatoliy Akirtemov
34.4% WR-16.46% ROI
уйдет, он устал забивать один) пойдет в тот клуб, где без него будут забивать
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Дана Каримова
52.4% WR-5.58% ROI
Может и вернётся в Челси если захочет к прежнему клубу своему , или так нужно будет по контракту а если просто слухи и предположения значит и дальше продолжит играть в Интере и приносить победу команде удачи ему конечно .
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StavkaIgra
58.6% WR-3.96% ROI
Сейчас уже трудно представить Интер без Лукаку ,так как забивает практически в каждом матче) 
Футболист отличный 👍
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