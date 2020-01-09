Коэффициенты на бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне: прогнозы, кто победит в бою

18 января Конор Макгрегор и Дональд Серроне подерутся в главном бою UFC 246 в Лас-Вегасе. Это будет первый бой Макгрегора с 2018 года. Серроне успел провести 5 боев, но проиграл последние 2.
Аналитики букмекерских контор не дают шансов Серроне.
Коэффициенты на бой Конор-Серроне
- 1хСтавка: 1.28 / 3.58
- Париматч: 1.30 / 3.80
- Лига ставок: 1.30 / 3.55
- Winline: 1.28 / 3.32
- Марафонбет: 1.30 / 3.60
- Фонбет: 1.30 / 3.55
Прогноз на бой Конор Макгрегор-Дональд Серроне
Еще пару недель назад средний коэффициент на победу ирландца составлял - 1.47. А сегодня он застрял на отметке - 1.30. В него можно было бы поверить, если бы это было 2-3 года назад, когда Конор был на пике. Но сейчас это боец, который не дрался больше года, и значительный период провел в медийном угаре. Поэтому ожидать от него можно чего угодно.
А «Ковбой» хоть и не эталон тренировочной дисциплины, но дело свое знает. Он – жесткий мужик, который проводит по 5-6 боев за год, несмотря на свою популярность в Америке и финансовом достатке. А при должном настрое «Ковбой» любит удивлять и огорчать букмекеров. Против него ставить – себе дороже. Эл Яквинта, Мэтт Браун, Эдсон Барбоза, Бенсон Хендорсон и Эдди Альварез это подтвердят.
Но все же в этот раз свое предпочтение мы отдадим Макгрегору. Макгрегор хоть и не дрался год, он все равно остается собой. Конор – другой уровень: ударка с сумасшедшими таймингами от ирландца, как раз под стать стилю Дональда. А превосходство в антропометрии удваивает выше сказанное. Тем более, Макгрегор мотивирован как никогда. А мы все знаем, что такое «Конор Макгрегор на максималках».
Ставка: досрочная победа Конора Макгрегора.
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