Коэффициенты на бой Конор Макгрегор - Дональд Серроне: прогнозы, кто победит в бою

18 января Конор Макгрегор и Дональд Серроне подерутся в главном бою UFC 246 в Лас-Вегасе. Это будет первый бой Макгрегора с 2018 года. Серроне успел провести 5 боев, но проиграл последние 2.

Аналитики букмекерских контор не дают шансов Серроне.

Коэффициенты на бой Конор-Серроне

Прогноз на бой Конор Макгрегор-Дональд Серроне

Еще пару недель назад средний коэффициент на победу ирландца составлял - 1.47. А сегодня он застрял на отметке - 1.30. В него можно было бы поверить, если бы это было 2-3 года назад, когда Конор был на пике. Но сейчас это боец, который не дрался больше года, и значительный период провел в медийном угаре. Поэтому ожидать от него можно чего угодно.

А «Ковбой» хоть и не эталон тренировочной дисциплины, но дело свое знает. Он – жесткий мужик, который проводит по 5-6 боев за год, несмотря на свою популярность в Америке и финансовом достатке. А при должном настрое «Ковбой» любит удивлять и огорчать букмекеров. Против него ставить – себе дороже. Эл Яквинта, Мэтт Браун, Эдсон Барбоза, Бенсон Хендорсон и Эдди Альварез это подтвердят.

Но все же в этот раз свое предпочтение мы отдадим Макгрегору. Макгрегор хоть и не дрался год, он все равно остается собой. Конор – другой уровень: ударка с сумасшедшими таймингами от ирландца, как раз под стать стилю Дональда. А превосходство в антропометрии удваивает выше сказанное. Тем более, Макгрегор мотивирован как никогда. А мы все знаем, что такое «Конор Макгрегор на максималках».

Ставка: досрочная победа Конора Макгрегора.

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