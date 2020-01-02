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Где смотреть бой Конора Макгрегора - Дональд Серроне: прямая трансляция UFC 246 18 января

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18 января в Лас-Вегасе Дональд Серроне сразится в главном бою UFC 246 против Конора Макгрегора. Со-главным поединком станет противостояние  бывшей чемпионки женского легчайшего дивизиона Холли Холм против экс-претендентки на титул Ракель Пеннингтон. Разогревать основные поединки будет российский боец тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник, который подерется с мощным американским проспектом - Морисом Грином.

Конор Макгрегор – экс-чемпион в двух весовых категориях (легком и полулегком весе). Он провел 25 поединков, в 21-ом одержал победу и в 4-х проиграл. Макгрегор завершил карьеру в 2018-м после проигрыша Хабибу Нурмагомедову и не дрался больше года. Теперь он вернулся, чтобы заполучить реванш против Нурмагомедова, и вернуть свое имя. 

Дональд «Ковбой» Серроне заработал статус живой легенды UFC не благодаря завоеванию титулов. Боец по кличке «Ковбой» — настоящий народный чемпион, готовый к жестокой схватке с любым соперником. Однажды, он дрался дважды за 2 недели: бился все 15 минут против Майлса Джури на UFC 182, а потом победил Бенсона Хэндерсона по решению судей на UFC Fight Night 59. И за это его любят фанаты. Всего в активе 36-летнего ветерана 50 боев, 34 победы и 13 поражений (1 признан несостоявшимся).

Где смотреть бой Конор – Ковбой 

Смотреть прямую трансляцию UFC 246 можно  в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass (ранние прелимы, начало около 2:15 по Мск).

Прямую трансляцию Конор-Серроне покажет телеканал РЕН ТВ: 19 января в 6:00 по Мск. Также, смотреть бой Серроне-Конор можно на площадке Wink. Начало основного карда в 6:00 по Мск(4:00 – прелимы).

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Комментарии
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кто что скажет...?
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Победа конора
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Победа конора....однозначно
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Это что
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как отключить уведомления???в настройках отключены приложения,я не хочу получать уведомления
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Победа Конара. ДОСРОЧНО.
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конор победа
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Конор поюеда
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Досрочная победа Конара.
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Ответ на комментарий Bakhtiyor Kurbonov 
уверенная побета Конора 
так должно быть шоу начинается 
он хочет реванш с Хабибом шоу брат шоу
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