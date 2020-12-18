Букмекеры попросили Путина собирать отчисления на спорт с помощью банков, а не через «Единый регулятор»

Телеграм-канал «Банкста» сообщил, что ассоциация букмекеров направила обращение к Президенту России Владимиру Путину с предложением собирать отчисления на развитие спорта не через единый регулятор, а с помощью системно значимых банков. Объясняется, что таким образом получится ограничить рост тарифов на проведение платежей. Сообщается, что сумма подобных отчислений в следующем году может достигнуть 6,5 млрд рублей.

Betting Insider пообщался с председателем правления СРО букмекеров и президентом BetBoom Константином Макаровым, чтобы узнать подробнее об обращении к Президенту РФ Владимиру Путину.

– Если просьба не будет удовлетворена, как это отразится на BetBoom?

– Да, все верно, ассоциация обратилась к президенту с такой инициативой.

Как я и говорил ранее, новый законопроект, который предлагается депутатами по факту ослабляет государственный контроль, а не увеличивает его. Поэтому я не могу дать ему позитивную оценку на данный момент. Если просьба не будет удовлетворена, то мы продолжим исполнять действующее законодательство и обслуживаться во втором ЦУПИСе.

– Может ли произойти что-то, что вынудит BetBoom уйти с российского рынка?

– БК BetBoom один из лидеров букмекерской отрасли, у нас сильный онлайн проект и более 400 клубов по всей России, поэтому маловероятно, что в ближайшем времени будет актуален этот вопрос. Полагаю, как и в долгосрочной перспективе, ведь нам уже почти 10 лет, и это не первые вызовы компании, которые мы смогли преодолеть. Мы рассматриваем только перспективы развития и роста, и Россия наш приоритетный рынок.

Напомним, что 8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании «Единого регулятора азартных игр», который будет контролировать отчисления букмекеров на поддержку спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг.

«Госконтроль за отраслью теряется». Президент BetBoom о новом «Едином регуляторе азартных игр»