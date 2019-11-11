Betting Insider: ЦСКА интересуется одним из лучших игроков ФНЛ

По информации Betting Insider из источников, близких к переговорам, ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника Дениса Макарова из «Нефтехимика».

Москвичи уже пытались приобрести одного из лучших игроков ФНЛ летом, а теперь возобновили переговоры с прицелом на зимнее трансферное окно.

21-летний Денис Макаров забил 11 голов в 17 матчах текущего сезона ФНЛ и делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона с Александром Руденко из «Спартака-2».

Transfermarkt оценивает стоимость Дениса Макарова в 450 тыс евро.

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