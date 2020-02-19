Пеп тренирует Роналду, а шейх Мансур ищет новый клуб. Как бан «Ман Сити» повлияет на главных героев команды?

Главная новость последних дней – «Манчестер Сити» забанен в Лиге чемпионов на два года и оштрафован на огромную сумму. Гвардиола, который пока так и не выиграл главный европейский трофей с «горожанами», может покинуть клуб уже этим летом. Букмекеры спрогнозировали будущее чемпионов «Англии» и Пепа – рассказываем о самых вероятных исходах.

Из князи в грязи – АПЛ может лишиться своего чемпиона

14 февраля 2020 года «Манчестер Сити» решением УЕФА на два следующих сезона отстранен от еврокубков и вдобавок оштрафован на 30 миллионов евро. Инстанция по финансовому контролю клубов (ИФКК) сообщила о грубейших «нарушениях правил лицензирования». А если точнее, то шейх Мансур попался на том, что завысил данные о спонсорских доходах в отчетах 2012—2016 годов.

В общем, если «Манчестер Сити» попадет в зону еврокубков в следующих двух сезонах, то ему от этого не будет ни жарко, ни холодно, а вот команде, которая номинально отстанет от заветной зоны на одно место, свалится на голову счастье в виде путевки в еврокубки. Но у УЕФА есть также вариант с лишением клуба очков и даже выдворением его в третью по силе лигу английского футбола!

Кстати, если это случится, шейх Мансур может задуматься о новой игрушке, и кэф на продажу им клуба полетит вниз. Пока на такой исход можно поставить за 5.00.

Кэф на уход Гвардиолы около дна – преемником может стать Почеттино

Уже в январе кэф на уход Гвардиолы из клуба по окончании сезона болтался на уровне 6.00 – а как тут не подумать о таком, когда а АПЛ «Ливерпуль» везет тебе телегу очков. Но после оглашения решения УЕФА котировка на такой исход и вовсе рухнула до 1.5.

Ну да ладно, а кто же его заменит в клубе и попытается мотивировать игроков внутренними турнирами? Сейчас есть такие кэфы на возможного преемника Гвардиолы:

3.5 – Маурисио Почеттино;

5.5 – Брендан Роджерс;

8 – Юлиан Нагельсманн;

13 – Массимилиано Аллегри;

13 – Джованни ван Бронкхорст;

21 – много кандидатур – тут и Карло Анчелотти, и Лоран Блан, и Зинедин Зидан, и Дидье Дешам;

101 – Барабанная дробь… ЮРГЕН КЛОПП!

«Юве» и «Барса» – главные претенденты на Гвардиолу

А что касается того, куда уйдет Пеп, тут можно и порассуждать.

Основные направления дальнейшей карьеры «лысого шарлатана» конечно же « Ювентус » (2.25) с Роналду и « Барселона » с Месси (4.00).

» (2.25) с Роналду и « » с Месси (4.00). Интересным выглядит кэф 56 на то, что Пеп уйдет из клубного футбола и возглавит сборную Англии .

. Кэф 101 на переход в «МЮ» . Вы в это верите?

. Вы в это верите? На то, что Гвардиола будет работать в «ПСЖ» можно зарядить с коэффицентом 6.00, но клуб из Парижа – второй в очереди на бан от УЕФА – захочет ли Пеп рисковать?

можно зарядить с коэффицентом 6.00, но клуб из Парижа – второй в очереди на бан от УЕФА – захочет ли Пеп рисковать? А вот в то, что Гвардиола уедет в Мадрид, никто не верит, что подтверждается кэфом 60.00. Не удивительно, учитывая взгляды Пепа на территориальное устройство Испании.

Кэф на уход Пепа прямо сейчас колеблется от 34 до 41. Отчасти это потому, что «Сити» намерен еще побороться за ЛЧ в Лозанне и отстоять право на еврокубки. Но если они проиграют суд, эта котировка упадет, как Стерлинг после фола в штрафной.

Автор: Марк Екимов

Кто возьмет кубок в этом году и почему? Пишите свои варианты в комментариях

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