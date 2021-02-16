​В Москве мужчина разгромил букмекерскую контору после своего увольнения. Ведется следствие

В Москве мужчина разгромил букмекерскую контору после своего увольнения. Его уже задержали.
Дело было так: 44-летний приезжий устроился в букмекерскую контору. Суть его работы заключалась в следующем: необходимо было зазывать людей с использованием слогана ставки на спорт. Однако у мужчины работа не сложилась, и его уволили. Мужчина смириться не смог и пошёл горе глушить. Однако спирт не спасал, на работу тоже звать не спешили — оставалась лишь месть.
Ворвался в букмекерскую контору, наорал на персонал и стал крушить всё вокруг. А пока разбивал оборудование (ущерба вышло на 1,5 млн рублей), кто-то нажал тревожную кнопку. В здание приехали росгвардейцы, экс-работника задержали, возбуждено уголовное дело.
⬇️ Точный Счёт ⬇️
🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
🔵Дома неаполитанцы играют довольно мощно и частенько побеждают – отыграть два гола у находящейся не в лучшей форме «Гранады» им вполне по силам.
Вероятные исходы:
🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5
Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡
🔵«Наполи» проиграл «Гранаде» в первом матче. Многих это удивило, но вовсе не меня. Ведь у подопечных Гаттузо был тяжёлый матч с Ювентусом ,к тому же много основных игроков остались в лазарете.
🔵Дома неаполитанцы играют довольно мощно и частенько побеждают – отыграть два гола у находящейся не в лучшей форме «Гранады» им вполне по силам.
Вероятные исходы:
🟡Победа 1
🟡ТБ 2.5
🟡П1+ТБ 1.5
Предлагаю ТС: 🟡2-0🟡