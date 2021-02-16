​В Москве мужчина разгромил букмекерскую контору после своего увольнения. Ведется следствие

В Москве мужчина разгромил букмекерскую контору после своего увольнения. Его уже задержали.



Дело было так: 44-летний приезжий устроился в букмекерскую контору. Суть его работы заключалась в следующем: необходимо было зазывать людей с использованием слогана ставки на спорт. Однако у мужчины работа не сложилась, и его уволили. Мужчина смириться не смог и пошёл горе глушить. Однако спирт не спасал, на работу тоже звать не спешили — оставалась лишь месть.



Ворвался в букмекерскую контору, наорал на персонал и стал крушить всё вокруг. А пока разбивал оборудование (ущерба вышло на 1,5 млн рублей), кто-то нажал тревожную кнопку. В здание приехали росгвардейцы, экс-работника задержали, возбуждено уголовное дело.