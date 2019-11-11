«Ливерпуль» набрал на 10 очков больше, чем ожидалось – по xPTS на первом месте должен быть «Ман Сити»

После 12-и туров АПЛ «Ман Сити» набрал 25 очков и занимает четвертое место – это худший результат в начале сезона в тренерской карьере для Гвардиолы на топ-уровне. Такого не было ни в «Барсе», ни в «Баварии».

«Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я очень горжусь своей командой, сильнее, чем когда-либо. Мы можем гордиться тем, как сыграли против самой сильной команды Европы» – так Гвардиола прокомментировал поражение «Ливерпулю» (1:3).

Этот матч стал 18-й встречей между тренерами:

8 побед Клоппа,

4 ничьи,

6 побед Гвардиолы.

Какой же Клопп крутой!

Противостояние продолжается – в этом сезоне по личным встречам у тренеров уже 1:1.

Напомним, что в первом официальном матче сезона победу одержала команда Пепа Гвардиолы – сумасшедшая игра за Суперкубок Англии закончилась вничью (1:1), по серии пенальти победил «Ман Сити» (4:5).



Перед стартом этого сезона букмекеры оценивали шансы на чемпионство в АПЛ следующими коэффициентами: «Ман Сити» (1.70), «Ливерпуль» (3.60).

Однако, команда Гвардиолы не оправдывает математические ожидания – по рейтингу xPTS к 12-му туру они должны были набрать 28 очков и занимать первое место. Клопп, напротив, превосходит все возможные пределы крутости и опережает статистику на 10 очков – у «Ливерпуля» должно быть 24 очка, а они заработали 34.

Перед перерывом на сборные турнирная таблица выглядит вот так:

Кто фаворит чемпионской гонки?

Ситуацию в турнирной таблице прокомментировал Жозе Моуринью, который сейчас является экспертом на Sky Sports:

«Сити» может выиграть семь, восемь, девять матчей подряд, но я не вижу, как «Ливерпуль» может проиграть с преимуществом в 9 очков»

По его словам, только травмы и какие-то непредвиденные обстоятельства могут изменить ситуацию.

Букмекеры также уверены в чемпионстве «Ливерпуля», после 12-го тура они обновили коэффициенты на победителя АПЛ:

«Ливерпуль» – 1.4

«Ман Сити» – 3.24

«Челси» – 34

«Лестер Сити» – 34

«МЮ» – 501

«Арсенал» – 501

На что еще можно поставить?

Если вы уверены, что клубный ЧМ и интенсивный график скосят «Ливерпуль», можно поставить на первое место «Сити» уже к Рождеству, кэф – 4.33.

Несмотря на результат по очкам, «Ман Сити» забил больше всех (35 голов). Если вы верите, что команда Гвардиолы станет самой результативной в погоне за «Ливерпулем», можно зарядить на это с кэфом 1.14.

Если после матча с «Ливерпулем» вы перестали верить в магию Гвардиолы, можно поставить на то, что «Сити» не возьмет ни одного трофея в этом сезоне, кэф – 3.30.

Кто возьмет АПЛ в этом сезоне? Пишите свои прогнозы в комментариях

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