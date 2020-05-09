Рекламные интеграции букмекерских контор в роликах YouTube-блогеров за последние несколько лет стали уже избитой темой – с каждым днем компаниям становится все сложнее получить хорошую отдачу от рекламы в видеосервисе.

Агентство influencer-маркетинга Woombat совместно с Mobio рассказали нам о том, как сделать живую и эффективную рекламу букмекера на примере кейсов с продвижением БК «Марафонбет».

35 млн просмотров с 2 видео – мощная интеграция в поединок блогеров

В 2019 году YouTube набрали популярность шоу с единоборствами – такие бои бурно обсуждали, а ролики набирали колоссальные просмотры, репосты и вовлечение.

Изучив рынок, маркетинговое агентство заключило контракт в True Gym, популярный развлекательный канал о самообороне и единоборствах. Видео на канале набирали от 500 тысяч просмотров, а вовлечение аудитории (лайки, комменты) было высоким.

В это же время появилось шоу «Битва за хайп», совместный проект True Gym и известного блогера Амирана Сардарова, в концепцию которого входили бои профессиональных спортсменов против известных блогеров. В апреле 2019 года ожидался бой блогера Артема Тарасова и бойца Вячеслава Дацика. Шоу набирало популярность, а ролики с участием соперников – просмотры, поэтому агентство решило сделать интеграцию БК «Марафон» в видео с этим поединком и договорилось о прямой рекламе бренда с Артемом Тарасовым и каналом True Gym, на котором показывали бой.

«Дневник Хача» отказался рекламировать букмекеров, и у Woombat было опасение, что в ролике на этом канале логотип «Марафона» будет заблюрен. Чтобы подстраховаться на случай такого исхода, агентство включило в договор пункт о том, что если в выпуске у Тарасова или в «Дневнике хача» будет искажен логотип «Марафонбет», то первый возвращает заказчикам 50% от оплаченного гонорара. В итоге, айдентика БК полноценно была представлена на обоих каналах.

Так как главной целью кампании было продвижение бренда, агентство уделило огромное внимание проработке ключевого сообщения для аудитории и остановилось на идее с рифмой, а именно: «Марафонбет – надежный партнер твоих побед».

В видео Артем Тарасов до боя выходил в одежде с айдентикой бренда и говорил, показывая на свою футболку: «Спасибо партнеру, что поддерживаете меня. Вы делаете спортивные события ярче и интереснее. Ссылка в комментариях». После этого шел анимированный баннер с характеристиками бойцов (с отсылкой к боям UFC), а после него закадровый голос, произносящий придуманную нами ключевую фразу.

В итоге за 3 дня на всех каналах видео посмотрело суммарно около 10 миллионов человек. Общий охват с учетом всех репостов и размещения видео на сторонних площадках составил 35 миллионов. Как вам такое, друзья? 78 тысяч комментариев – и лишь единицы с негативной реакцией на бренд. Несомненно, кейс с боем Тарасова и Дацика стал одной из самых успешных рекламных историй за все время существования БК «Марафон».



Кейс с iFreestyle, или как работать на перспективу

Букмекерские компании уже давно начали работать с блогерами. По данным Woombat, один из их конкурентов скупал сразу до 100 рекламных роликов у ТОП-блогеров различных тематик, заключая с ними эксклюзивные договоры, запрещающие рекламу других БК. Эти интеграции были совершенно не нативными, и их было много.



Маркетинговое агенство выбрало другой путь для своего клиента – покупать рекламу у микро-инфлюенсеров с хорошей статистикой по просмотрам и вовлечению, а в рекламном ролике делать упор на визуальную или аудиальную составляющую.

Фанаты футбола должно быть слышали о таком канале на Youtube как iFreestyle. Сейчас у него больше 500 тысяч подписчиков. Парня, который занимается каналом, зовут Игорь Олейник, и он профессиональный фристайлер. Когда он только запускал свою движуху с челленджами и футбольными трюками, у него не было такого охвата аудитории как сейчас. Именно его (после первичного отбора кандидатов с помощью аналитической платформы BloggerBase) выбрала БК «Марафон» для продвижения бренда.





Игорь сделал стенд с логотипом «Марафона» – в него он клал бутсы или футбольный мяч. Также в ролике он должен был сидеть в специальной брендированной футболке. В итоге за время рекламных интеграций в роликах Игоря, канал iFreestyle сильно вырос в цифрах. 7 выпусков с «Марафоном» в качестве «спонсора ролика» собрали более 1 миллиона просмотров, 140 тысяч лайков, а также 3500 комментариев. Учитывая, что канал был тогда только на стадии развития, вложения «Марафона» оказались сравнительно небольшими. Так что соотношение цены и результата превзошли все ожидания компании.

Беттинг как развлечение – лучший способ продвижения индустрии

После успехов рекламных интеграций у спортивных блогеров маркетинговое агенство продолжило продвигать «Марафонбет» с помощью подобного контента и купило еще четыре интеграции в спортивном канале «Команда А».

«С помощью интеграции в спортивный контент мы хотели донести до зрителей, что даже символические ставки повышают интерес к спортивным событиям, добавляют драйва, остроты и невероятные эмоции, делают тебя эмоционально ближе к любимой команде. К тому же, мы могли нативно рассказать о преимуществах «Марафонбет». То есть мы поменяли формат сообщения, объяснив, что ставки – это не способ заработка, а драйв и эмоции» , – рассказывает Анастасия Хижняк, креативный продюсер агентства Woombat.

Для всех выпусков на канале агентство продумало каждую деталь, начиная с креативного сценария с интеграцией бренда, заканчивая даже расположен логотип. Но главное – в конце каждого ролика участники «Команды А» произносили мотивационное послание для аудитории на фоне логотипа бренда. Как результат – минимум негативных комментариев в сторону компании.





Рекомендации – как сделать крутой influence-маркетинг?



Постоянно экспериментируйте;

Продумать все детали и защитить себя с юридической точки зрения – лоббирование своих интересов и санкции за неисполнение, которые помогут сэкономить время и нервы;

Качественный анализируйте блогера и его аудитории для работы над правильным посылом рекламы.

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