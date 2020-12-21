Betting Insider

Вакансия «Менеджер по маркетингу» – мы ищем таргетолога

Мы открываем вакансию менеджера по маркетингу – человека, который поможет нам построить лучший сервис о ставках на спорт!

Никто не знает преимущества и проблемы сервиса лучше, чем пользователи. Поэтому если у тебя есть не только экспертиза в создании рекламных кампаний, но и пользовательский опыт в Betting Insider – ты наш идеальный одноклубник!

Ключевые задачи:

  • Вести и планировать маркетинговые кампании.
  • Запускать кампании на рекламных площадках: Google Ads, MyTarget, Яндекс.Директ, Facebook.
  • Платно продвигать контент в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.
  • Анализировать результаты работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics.

Мы ждем, что ты:

  • Знаешь и понимаешь футбол выше среднего. Знаешь, что такое ставки и сам не против сделать пару экспрессов перед матчами Лиги чемпионов.
  • Имеешь релевантный опыт работы. Хорошо знаешь одну или несколько рекламных системам, указанных выше.
  • Обладаешь аналитическим складом ума, креативно, нешаблонно мыслишь.
  • Грамотно пишешь и говоришь, владеешь английским на уровне не ниже Intermediate.
  • Классно, если ты имеешь опыт работы с арбитражом трафика и понимаешь приниципы фарминга аккаунтов.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии. 

Взамен мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату.
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока.
  • Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
  • Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома. 
  • Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.
  • Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
  • Оплату профильных обучающих курсов и конференций.
  • Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
  • Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.
Комментарии
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🐯_ТИГР_🐅
40.7% WR-0.65% ROI
а есть вакансия аналитик футбола?
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Александр 2021
72.7% WR1.15% ROI
🐯_ТИГР_🐅а есть вакансия аналитик футбола?
Мы ведем постоянный набор авторов, которые готовы писать о спорте, беттинге и бизнесе в спорте. Если хотите, чтобы ваши тексты публиковались в блоге – пишите на ryabkin@sports.ru с темой «Автор Betting Insider».
Ответить
🐯_ТИГР_🐅
40.7% WR-0.65% ROI
Александр 2021Мы ведем постоянный набор авторов, которые готовы писать о спорте, беттинге и бизнесе в спорте. Если хотите, чтобы ваши тексты публиковались в блоге – пишите на ryabkin@sports.ru с темой «Автор Betting Insider».
хочу чтобы мои прогнозы публиковались везде
Ответить
Андрей Хохлов9
42% WR-8.51% ROI
Готов к труду прогнозов
Ответить
N.N.N.
49% WR-3.03% ROI
🐯_ТИГР_🐅а есть вакансия аналитик футбола?
Все мы - аналитики
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Serega888 50% WR2.12% ROI
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Мало того, что класс команд здесь совершенно разный, так ещё и для «Ромы», так уж получилось, «Кротоне» – исторически удобный соперник. Вряд ли у команды Паулу Фонсеки, которая в этом сезоне здорово играет с уступающими в классе коллективами, возникнут хоть какие-то проблемы с набором трёх очков. Прогноз – убедительная победа «Ромы».************************************** Мой прогноз Тотал Ромы больше 2, также можно рассмотреть такие прогнозы Победа Ромы с форой - 1, и такую предлагаю Рома победа+ТБ 2, 5
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Александр Мoстовой 37.3% WR-3.19% ROI
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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