Вакансия «Менеджер по маркетингу» – мы ищем таргетолога

Мы открываем вакансию менеджера по маркетингу – человека, который поможет нам построить лучший сервис о ставках на спорт!

Никто не знает преимущества и проблемы сервиса лучше, чем пользователи. Поэтому если у тебя есть не только экспертиза в создании рекламных кампаний, но и пользовательский опыт в Betting Insider – ты наш идеальный одноклубник!



Ключевые задачи:

Вести и планировать маркетинговые кампании.

Запускать кампании на рекламных площадках: Google Ads, MyTarget, Яндекс.Директ, Facebook.

Платно продвигать контент в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.

Анализировать результаты работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics.

Мы ждем, что ты:

Знаешь и понимаешь футбол выше среднего. Знаешь, что такое ставки и сам не против сделать пару экспрессов перед матчами Лиги чемпионов.

Имеешь релевантный опыт работы. Хорошо знаешь одну или несколько рекламных системам, указанных выше.

Обладаешь аналитическим складом ума, креативно, нешаблонно мыслишь.

Грамотно пишешь и говоришь, владеешь английским на уровне не ниже Intermediate.

Классно, если ты имеешь опыт работы с арбитражом трафика и понимаешь приниципы фарминга аккаунтов.

Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

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