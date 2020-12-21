Вакансия «Менеджер по маркетингу» – мы ищем таргетолога

Мы открываем вакансию менеджера по маркетингу – человека, который поможет нам построить лучший сервис о ставках на спорт!
Никто не знает преимущества и проблемы сервиса лучше, чем пользователи. Поэтому если у тебя есть не только экспертиза в создании рекламных кампаний, но и пользовательский опыт в Betting Insider – ты наш идеальный одноклубник!
Ключевые задачи:
- Вести и планировать маркетинговые кампании.
- Запускать кампании на рекламных площадках: Google Ads, MyTarget, Яндекс.Директ, Facebook.
- Платно продвигать контент в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.
- Анализировать результаты работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics.
Мы ждем, что ты:
- Знаешь и понимаешь футбол выше среднего. Знаешь, что такое ставки и сам не против сделать пару экспрессов перед матчами Лиги чемпионов.
- Имеешь релевантный опыт работы. Хорошо знаешь одну или несколько рекламных системам, указанных выше.
- Обладаешь аналитическим складом ума, креативно, нешаблонно мыслишь.
- Грамотно пишешь и говоришь, владеешь английским на уровне не ниже Intermediate.
- Классно, если ты имеешь опыт работы с арбитражом трафика и понимаешь приниципы фарминга аккаунтов.
Если это про тебя, присылай резюме на jobs@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату.
- ДМС со стоматологией после испытательного срока.
- Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома.
- Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал.
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
- Оплату профильных обучающих курсов и конференций.
- Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.