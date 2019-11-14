Betting Insider запускает сервис по покупке-продаже прогнозов «Маркетплейс». Здесь лучшие капперы с прокаченным на дистанции ROI получат право продавать свои прогнозы другим пользователям.

Почему нужно покупать и продавать прогнозы на Betting Insider?

Открытая честная статистика. Betting Insider не позволяет удалить ставку или сделать ее по неактуальному коэффициенту. Никаких договорных матчей, ЖБ и VIP-ставок 95% проходимости – забудьте это, как страшный сон.

Только бигмаркеты. Никаких четвертых дивизионов Индонезии по гандболу с шайбой – только самые популярные исходы, на которые в любой конторе можно поставить тысячи долларов.

Аудитория в десятки тысяч пользователей – бесплатно. Вам не нужно раскручивать группу в соцсетях: качественные прогнозы с описанием автоматически попадают на главную, привлекая тысячи потенциальных покупателей каждый день. Лидеры рейтинга капперов (Altione или Levon) получили десятки тысяч подписчиков, не потратив на это ни цента!

Во время закрытого теста мы отобрали несколько пользователей, которые раньше остальных получили возможность опробовать новый функционал. Они уже продают подписки на свои прогнозы:

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Что для этого можно сделать уже сейчас?

Ознакомиться с правилами продажи и покупки прогнозов. Зарядиться знаниями в нашей Энциклопедии ставок, чтобы стать настоящим про-каппером.

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