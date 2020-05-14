Объявлен шорт-лист премии MarSpo Awards. Среди номинантов – «Локомотив», «Зенит» и «Спартак»

Две недели жюри MarSpoAwards 2020 изучали заявки участников в 23 номинациях и составили шорт-лист из 154 проектов из почти 300 претендентов. Среди участников – спортивные бренды, букмекеры, организаторы событий и проекты клубов: ФК «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ХК «Авангард», «Трактор» и других. Участие принимают также спортивные лиги: КХЛ, АСБ, Федерация регби России, Федерация бокса России и т.д.

Несмотря на карантин и вынужденную отмену офлайн-мероприятий, интерес к премии только возрос: на участие в ней подано примерно в 1,5 раза больше заявок, чем в прошлом сезоне.

«В этом году повестка трансформировалась. Сейчас важнейшая задача MarSpo Awards – ободрить игроков спортивного рынка, неважно, участвуют они в ней или нет», – поделился Артем Милаков генеральный директор компании-организатора Strategium Conference.

Для дополнительной поддержки сообщества была объявлена социальная номинация «Лучшее антикризисное решение в спортивном маркетинге». Участие в ней приняли те, кто смог оперативно сориентироваться и перестроить работу в условиях коронавирусной пандемии.

Через неделю стартуют открытые онлайн-защиты проектов, официальная офлайн-церемония награждения – пройдет в ноябре.

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