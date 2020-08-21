2020 год пора срочно спасать, и у нас есть способ – мы обновили матч-центр в мобильных приложениях, чтобы подарить вам абсолютно новый опыт игры на ставках. Что нового? Моментальный прием ставки, вероятность победы команды и захода ТБ 2.5 и многое другое – сейчас все расскажем:

1. Наши аналитики считают вероятность победы команды (в каждом матче!) и захода тотала больше 2.5 – теперь вам не нужно собирать статистику на других ресурсах. Делайте прогноз в один клик – и наслаждайтесь только игрой;

2. Исход, фора и тоталы – мы показываем коэффициенты на самые популярные линии прямо в матч-центре. Принимайте решение о ставке и моментально оставляйте прогнозы – на одном экране! Вы не упустите ни секунды в прематче или лайве – мы примем ставку моментально;





3. Статистика пяти последних встреч команды – теперь и в матч-центре. Оценивайте форму клуба и вероятность его победы, чтобы сделать верный прогноз. А еще: мы добавили информацию о количестве угловых и красных карточек в матче – специально для любителей смоллмаркетов;

4. Не пропускайте ни одного матча любимого клуба и следите за топ-турнирами – теперь их можно добавить в избранное. Не нужно искать среди всех игр дня ожидаемые встречи – мы отметим их в матч-центре специально для вас.

Чтобы попробовать новый матч-центр, перейдите в настройки и нажмите на кнопку переключения:





На данный момент новая версия матч-центра доступна только на самых популярных турнирах. Позже мы добавим все соревнования.

Уже попробовали ваш новый матч-центр?

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