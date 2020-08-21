Betting Insider

🆕 Новый матч-центр, созданный специально для капперов – мощное обновление приложений

2020 год пора срочно спасать, и у нас есть способ – мы обновили матч-центр в мобильных приложениях, чтобы подарить вам абсолютно новый опыт игры на ставках. Что нового? Моментальный прием ставки, вероятность победы команды и захода ТБ 2.5 и многое другое – сейчас все расскажем:

1. Наши аналитики считают вероятность победы команды (в каждом матче!) и захода тотала больше 2.5 – теперь вам не нужно собирать статистику на других ресурсах. Делайте прогноз в один клик – и наслаждайтесь только игрой;

2. Исход, фора и тоталы – мы показываем коэффициенты на самые популярные линии прямо в матч-центре. Принимайте решение о ставке и моментально оставляйте прогнозы – на одном экране! Вы не упустите ни секунды в прематче или лайве – мы примем ставку моментально;


3. Статистика пяти последних встреч команды – теперь и в матч-центре. Оценивайте форму клуба и вероятность его победы, чтобы сделать верный прогноз. А еще: мы добавили информацию о количестве угловых и красных карточек в матче – специально для любителей смоллмаркетов;

4. Не пропускайте ни одного матча любимого клуба и следите за топ-турнирами – теперь их можно добавить в избранное. Не нужно искать среди всех игр дня ожидаемые встречи – мы отметим их в матч-центре специально для вас.

Чтобы попробовать новый матч-центр, перейдите в настройки и нажмите на кнопку переключения:


На данный момент новая версия матч-центра доступна только на самых популярных турнирах. Позже мы добавим все соревнования.

Уже попробовали ваш новый матч-центр? 

Поделитесь впечатлениями в комментариях и расскажите, что можно исправить, или напишите нам на почту: support@betting.team

Комментарии
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😊
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мерси боку
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Класс
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😯
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2.5б
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🤔
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В линии не нахожу много лиг,ноаар мер Сербия,Хорватия....
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Ответ на комментарий Mark Mendes 
я тоже много лиг не нахожу, хотя и вижу что другие игроки ставят на эти лиги
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что то новую линию сделали ..
В настройках попробую вернуться к старому
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не то пальто
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Reddevil49.6% WR9.46% ROI
2.17Победит Динамо Минск
Динамо Минск — Динамо Брест|Чемпионат Беларуси
Динамо Минск — Динамо Брест|Чемпионат Беларуси
Динамо М- Динамо Б.
Коэффициенты на исходы и вероятности по ним:
П1-2,17 (46%)
Н-3,56 (28%)
П2-3,24 (31%)
Рассчитаем вероятности по xG статистике и сравним.
Средние показатели у домашних команд в лиге:
xG (ожидаемое количество забитых голов за матч)-1,57
xGA(ожидаемое количество пропущенных голов за матч)-1,33
У гостевых соответственно наоборот 1,33 на 1,57
Динамо М. дома:
xG-1,39 (одиннадцатый показатель в лиге)
xGA-0,43 (лучший показатель в лиге)
Получаем силу команды относительно лиги.
Хороший показатель для атака выше 1, для защиты ниже 1.
Атака-0,89(средняя)
Защита-0,32(очень сильная)
Команда выше среднего уровня с лучшей защитой в лиге.
Динамо Б. на выезде:
xG-1,78(третий показатель в лиге)
xGA-1,46(восьмой показатель в лиге)
Получаем силу команды относительно лиги:
Атака-1,34(сильная)
Защита-0,93(средняя)
Команда выше среднего уровня с одной из лучших атак лиги.
Играют защитная команда против атакующей.
Из сил команд получаем прогнозируемые тоталы:
Динамо М.-1,29
Динамо Б.-0,58
Из прогнозируемых тоталов по Распределению Пуассона получаем вероятности и сравниваем их с предложенными букмекером:
П1-57% (46% по БК)
Н-28% (28% по БК)
П2-15% (31% по БК)
Как видим П1 недооценена, ничья на том же уровне, а П2 переоценена. Коэффициент по xG на П1-1,77; дают-2,17. Ставка на неё.
Также проверим стабильность захода П1 у данных команд.
Динамо М. выиграло 6 игр из 10 (60%, при среднем в лиге 44%)
Идёт на 6 месте по домашним играм с наименьшим количеством пропущенных голов.
Динамо Б. проиграл 5 из 10 игр(50%, при среднем в лиге 44%)
Идёт на 8 месте по гостевым играм.
Хорошие показатели для коэффициента 2,17
Итого:
Ставка-П1
Вероятность-57%
Также неплохо смотрится ТМ(2,5) за 1,62(70%).
0
Повторить за 2.14
Gagik53.1% WR7.44% ROI
1.85Победит Фенербахче
Ризеспор — Фенербахче|Чемпионат Турции
Ризеспор — Фенербахче|Чемпионат Турции
Фенербахче выиграл 6 из 7 предыдущих личных встреч с Ризеспором и выглядит способным на продление этой удачной серии. В межсезонье он подписывал контракты с новичками активнее всех, усилившись 11 футболистами и главным тренером Булутом, известным по эффективному сотрудничеству с Аланьяспором (5-ое место в прошлом сезоне). Тот выпросил игроков уровня Лемоса, Тиама, Валенсии, Эркина, Новака и Гёнюла, потому лишен права на неудачный дебют.

Канарейки сочли кампанию 2019/20 неудачной, но всё-таки финишировали на 7-ой строчке, в то время как Ризеспор отпраздновал только спасение от вылета, закончив сезон лишь в 3 очках от красной зоны. Боссов не устроило, что их футболисты выиграли всего 3 из 20 матчей против команд из топ-10, поэтому они тоже решились на смену тренера. Правда, их выбор не выглядит удачным, ведь прежде Томас лишь однажды работал главным, причем весьма неудачно (1-4-3).

Ему тоже купили новых исполнителей, но преимущественно ветеранов, давно проехавших пик карьеры. Возрастные футболисты скорее предпочтут играть неспешно и прагматично, нежели соревноваться в беготне с более юными коллегами. Их тренер, недолго руля Антальяспором, не стеснялся даже использования схемы с 5 защитниками — словом, Ризеспор наверняка сократит среднюю результативность своих матчей, хотя она и в прошлом сезоне не была высокой (2.79).

Гости объективно сильнее, но нуждаются во времени на интеграцию новичков и адаптацию к требованиям Булута, чей Аланьяспор за пределами домашнего стадиона вёл себя лаконично (в 65% вояжей было забито и пропущено не более 2 голов, суммарно), а против Антальяспора при Томасе отыграл вообще без голов (0:0). Обе команды не готовы быть эффективными в атаке, а Фенербахче солиднее смотрелся в предсезонных спаррингах и по праву является фаворитом
3
Повторить за 1.909
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