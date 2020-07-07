Betting Insider

Перезапуск «Матч ТВ» в следующем сезоне поручат новой команде. Предложения получили Вайнштейн, Румянцев и Тащин

В топ-менеджменте «Матч ТВ» продолжаются перестановки – перезапускать канал осенью поручат новой команде.

Вчера Betting Insider сообщил о готовящемся уходе ряда топ-менеджеров «Матч ТВ». Один из них, Владимир Чопов, уже подтвердил информацию о своем уходе из компании.

Сегодня нам стали известны новые подробности о кадровых перестановках, которые станут самыми большими в истории канала. Приглашения присоединиться к топ-менеджменту «Матч ТВ» получили: 

  • Александр Вайнштейн (прежде работавший в «Телеспорте»), 
  • Олег Румянцев (Олимпийский комитет России), 
  • Александр Тащин (Первый заместитель исполнительного директора ТК «Россия» в ВГТРК). 

Еще с несколькими новыми людьми пока идут переговоры.

Предполагается, что новой команде предстоит перезапустить канал в предстоящем телевизионном сезоне: внести существенные изменения в стратегию и кадровую политику, а также оптимизировать затраты из-за кризиса. 

Betting Insider будет продолжать следить за этими изменениями.

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Комментарии
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Сначала новые 
Так Тина уйдет или нет??
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Ответ на комментарий J.Gatsby 
вряд ли
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Источник: Ставка ТВ
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