Перезапуск «Матч ТВ» в следующем сезоне поручат новой команде. Предложения получили Вайнштейн, Румянцев и Тащин

В топ-менеджменте «Матч ТВ» продолжаются перестановки – перезапускать канал осенью поручат новой команде.

Вчера Betting Insider сообщил о готовящемся уходе ряда топ-менеджеров «Матч ТВ». Один из них, Владимир Чопов, уже подтвердил информацию о своем уходе из компании.

Сегодня нам стали известны новые подробности о кадровых перестановках, которые станут самыми большими в истории канала. Приглашения присоединиться к топ-менеджменту «Матч ТВ» получили:

Александр Вайнштейн (прежде работавший в «Телеспорте»),

Олег Румянцев (Олимпийский комитет России),

Александр Тащин (Первый заместитель исполнительного директора ТК «Россия» в ВГТРК).

Еще с несколькими новыми людьми пока идут переговоры.

Предполагается, что новой команде предстоит перезапустить канал в предстоящем телевизионном сезоне: внести существенные изменения в стратегию и кадровую политику, а также оптимизировать затраты из-за кризиса.

Betting Insider будет продолжать следить за этими изменениями.

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