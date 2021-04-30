Мейвезер – Пол: букмекеры определили фаворита боя

6 июня в Майами состоится выставочный бой между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом.

По мнению букмекеров, явным фаворитом является боксер. На его победут дают коэффициент 1.05. Победу молодого блогера котируется кэфом 10.00.

Изначально бой планировалось провести 20 февраля, однако от был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Чем так знаменит Логан Пол?

Блогер получил широкую известность благодаря коротким роликам на видеосервисе Vine. Боксом он занимался лишь на профессиональном уровне. В 2020-м он уже проводил выставочный бой против другого видеоблогера KSI. Тот бой закончился вничью.

Последний поединок Флойд провел в декабре 2018-го. Тогда также в выставочном бою он победил японского кикбоксера Теншина Насукаву. Бой прошел по правилам бокса.

А как вы относитесь в такого вида боям? Напишите свое мнение в комментариях!