Мбаппе ни разу не пробил по воротам в первом матче ½ ЛЧ. Кэф на гол в ответной игре повысился
На гол Килиана против «Ман Сити» был кэф 1.8. За целый матч форвард «ПСЖ» нанес 0 ударов в створ соперника.
Какой кэф дают букмекеры на гол Мбаппе в ответном матче?
Гол Мбаппе букмекеры оценивают в коэффициент 2.83.
Топ-5 список претендентов на гол выглядит следующим образом:
- Серхио Агуэро — 2.27
- Илкай Гюндоган — 2.58
- Габриэл Жезус — 2.65
- Рияд Марез — 2.77
- Килиан Мбаппе — 2.83
Как думаете, забьет ли Мбаппе гол в ответном матче? Пишите свои мысли в комментариях!
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