Betting Insider

Мбаппе ни разу не пробил по воротам в первом матче ½ ЛЧ. Кэф на гол в ответной игре повысился

автор Михаил Даньшин

На гол Килиана против «Ман Сити» был кэф 1.8. За целый матч форвард «ПСЖ» нанес 0 ударов в створ соперника.

Какой кэф дают букмекеры на гол Мбаппе в ответном матче?

Гол Мбаппе букмекеры оценивают в коэффициент 2.83. 

Топ-5 список претендентов на гол выглядит следующим образом: 

  • Серхио Агуэро — 2.27
  • Илкай Гюндоган — 2.58 
  • Габриэл Жезус — 2.65 
  • Рияд Марез — 2.77 
  • Килиан Мбаппе — 2.83

Как думаете, забьет ли Мбаппе гол в ответном матче? Пишите свои мысли в комментариях!

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