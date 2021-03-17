Мбаппе – новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч-2021». Котировки Месси и Роналду упали после вылета из ЛЧ
Букмекерская компания Paddy Power опубликовала линию на потенциальных обладателей «Золотого мяча».
После матчей 1/4 финала фаворитом стал французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На его победу дают коэффициент 3.5. Вторым идет Роберт Левандовски из «Баварии» – 6.5.
Отметим, что котировки Криштиану Роналду и Лионеля Месси упали до 7.0 и 15.0 соответственно после вылета их команд из Лиги чемпионов.
- Килиан Мбаппе – 3.5;
- Роберт Левандовски – 6.5;
- Криштиану Роналду – 7.0;
- Лионель Месси – 15.0.
Напомним, Роналду и Месси выиграли последние 11 из 12 ЗМ. «Золотой мяч-2020» не вручался.
Как думаете, кто завоюет «Золотой мяч» в этом году? Делитесь соображениями в комментариях
Комментарии
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