Betting Insider

Мбаппе – новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч-2021». Котировки Месси и Роналду упали после вылета из ЛЧ

автор Юрий Еремичев

Букмекерская компания Paddy Power опубликовала линию на потенциальных обладателей «Золотого мяча».

После матчей 1/4 финала фаворитом стал французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На его победу дают коэффициент 3.5. Вторым идет Роберт Левандовски из «Баварии» – 6.5.

Отметим, что котировки Криштиану Роналду и Лионеля Месси упали до 7.0 и 15.0 соответственно после вылета их команд из Лиги чемпионов. 

  • Килиан Мбаппе – 3.5;
  • Роберт Левандовски – 6.5;
  • Криштиану Роналду – 7.0;
  • Лионель Месси – 15.0.

Напомним, Роналду и Месси выиграли последние 11 из 12 ЗМ. «Золотой мяч-2020» не вручался.

Как думаете, кто завоюет «Золотой мяч» в этом году? Делитесь соображениями в комментариях

Комментарии
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Бахтияр Амангелды
0% WR0% ROI
енону
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Да я бы ему отдал)))
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Сергей Загидулин
0% WR0% ROI
Леонель Месси
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Даня.Бет
50% WR-2.82% ROI
а где Холанд?
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Алекs
54.9% WR2.66% ROI
Левандовски
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GoldenDiceBet
42.4% WR-2.09% ROI
Мбапе без вариантов
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Ярослав Ярошовец1
57% WR-0.29% ROI
смотря кто ЛЧ выиграет...
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Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
Левандовски имхо
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Denis 01
52.1% WR-2.23% ROI
Дзюба
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Ярослав Ярошовец1
57% WR-0.29% ROI
Ярослав Ярошовец1смотря кто ЛЧ выиграет...
1.Левандовски
2.Мбаппе
3.Де Брюйне
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