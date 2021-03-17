Мбаппе – новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч-2021». Котировки Месси и Роналду упали после вылета из ЛЧ

Букмекерская компания Paddy Power опубликовала линию на потенциальных обладателей «Золотого мяча».

После матчей 1/4 финала фаворитом стал французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На его победу дают коэффициент 3.5. Вторым идет Роберт Левандовски из «Баварии» – 6.5.

Отметим, что котировки Криштиану Роналду и Лионеля Месси упали до 7.0 и 15.0 соответственно после вылета их команд из Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе – 3.5 ;

; Роберт Левандовски – 6.5 ;

; Криштиану Роналду – 7.0 ;

; Лионель Месси – 15.0.

Напомним, Роналду и Месси выиграли последние 11 из 12 ЗМ. «Золотой мяч-2020» не вручался.

Как думаете, кто завоюет «Золотой мяч» в этом году? Делитесь соображениями в комментариях