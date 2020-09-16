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Букмекеры: Мбаппе перейдет в «Реал» в конце сезона-2020/21

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе вскоре станет игроком мадридского «Реала». The Sunday Times заявляет, что в прошлые выходные Мбаппе уведомил «ПСЖ» о своем желании покинуть клуб.

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По мнению букмекеров, список претендентов на главную французскую звезду выглядит следующим образом:

  • «Реал» – 11;
  • «Ливерпуль» – 17;
  • «Сити» – 20;
  • «Барселона» – 30;
  • «МЮ» – 30;
  • «Ювентус» – 40;
  • «Челси» – 50.

Как утверждает британское издание The Sun, парижане намерены получить за чемпиона мира как минимум 325 млн евро. Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 30 мячей.

Стоит отметить, что Мбаппе пока публично не заявлял о своем желании покинуть парижский клуб. На прошлой неделе у него был обнаружен коронавирус, с тех пор француз находится на самоизоляции. 

Еще больше материалов о главных трансферах читайте в нашем блоге.

Источник: Килиан Мбаппе

Комментарии
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Ну тогда он уже не будет силён как прежде.
Испания не для каждых 🔥
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Что ни говорите, а по части "магнита" для лучших талантов, Пересу давно уже нет равных.
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это конец корьере мбаппе
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Нет будет этого это пресса
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