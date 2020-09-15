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Букмекеры: Мбаппе перейдет в «Реал» в конце сезона-2020/21

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе вскоре станет игроком мадридского «Реала». The Sunday Times заявляет, что в прошлые выходные Мбаппе уведомил «ПСЖ» о своем желании покинуть клуб.

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По мнению букмекеров, список претендентов на главную французскую звезду выглядит следующим образом:

  • «Реал» – 11;
  • «Ливерпуль» – 17;
  • «Сити» – 20;
  • «Барселона» – 30;
  • «МЮ» – 30;
  • «Ювентус» – 40;
  • «Челси» – 50.

Как утверждает британское издание The Sun, парижане намерены получить за чемпиона мира как минимум 325 млн евро. Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 30 мячей.

Стоит отметить, что Мбаппе пока публично не заявлял о своем желании покинуть парижский клуб. На прошлой неделе у него был обнаружен коронавирус, с тех пор француз находится на самоизоляции. 

Еще больше материалов о главных трансферах читайте в нашем блоге.

Источник: Килиан Мбаппе

Комментарии
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Ну тогда он уже не будет силён как прежде.
Испания не для каждых 🔥
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Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
В матче на «Стэмфорд Бридж» в рамках 2-го тура АПЛ будут выяснять отношения гранды. Потративший на усиление состава огромные средства лондонский «Челси» примет чемпиона Англии «Ливерпуль».

Команда Фрэнка Лэмпарда начала новый сезон с победы на выезде над «Брайтоном» (3:1), и в её составе дебютировали звёздные немцы Тимо Вернер и Кай Хаверц. В прошлом сезоне «Челси» играл с серьёзными перепадами, но попасть в топ-4 столичный клуб смог, в концовке чемпионата «синие» обошли «Лестер» и добились путёвки в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» шикарно провёл прошлый сезон в АПЛ и досрочно с гигантским отрывом оформил долгожданный чемпионский титул. Новый сезон «мерсисайдцы» начали домашним матчем против вернувшегося после длительного перерыва в элиту английского клубного футбола «Лидс Юнайтед». Соперники выдали яркий, с сюжетом, драматургией и обилием голов матч, в котором благодаря хет-трику Мохамеда Салаха победили хозяева (4:3).

В прошлом сезоне в обоих личных противостояниях сильнее оказался коллектив, возглавляемый Юргеном Клоппом (2:1, 5:3), а вот в матче 1/8 финала Кубка Англии успех был на стороне столичной команды (2:0).

За многие годы соперничества ни одна из сторон не смогла уйти в отрыв. В последних 42 играх во всех турнирах по цифрам личных встреч практически всё равно (15-12-15 52:55). В последних 10 встречах во всех турнирах между этими командами частенько забивали обе стороны, а точнее, подобное случилось 7 раз.

Понятно, что сезон только стартовал и команды через первые туры будут набирать форму, пока они не в состоянии на протяжении всех 90 минут показывать выдающийся футбол. Но за счёт большого количества звёзд, их космического мастерства мы вправе ожидать жаркой игры, в которой должно быть место голам.

«Челси» серьёзно усилился, потратившись больше всех клубов АПЛ в межсезонье. Понятно, что в футбол играют не деньги, а купленные на них люди, но сейчас у Лэмпарда такая классная обойма, что берегитесь все без исключения. Правда, обновлённый состав ещё не успел сыграться, и в этом преимущество «Ливерпуля» – у команды Клоппа лучше поставлена игра и более притёртый, обкатанный состав.

Не рискну ставить на победу одной из команд, начало сезона часто богато на неожиданности, сюрпризы и всякие выкрутасы. Поэтому предпочту поставить на голы: в составах команд огромное количество умельцев поражать чужие ворота.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.54
Владислав Радимов39.3% WR-15.28% ROI
1.8Победит Реал Мадрид
Реал Сосьедад — Реал Мадрид|Ла Лига
Реал Сосьедад — Реал Мадрид|Ла Лига
«Реал» Мадрид прошлый чемпионат заканчивал очень хорошо, он не проиграл ни одного матча в Ла Лиге после возобновления сезона. Команда вылетела рано из Лиги чемпионов и сейчас успела восстановиться и подготовиться к новому сезону, поэтому у неё должны быть хорошие кондиции.

«Реал» Мадрид сейчас – это машина. Игроки прекрасно понимают, что от них требует Зидан, и всё исполняют. Когда в составе есть такие мощные исполнители, что даже лидеры – Крос или Модрич – остаются на скамейке запасных, то это показывает силу команды. В этом матче я сыграю чистую победу «Реала». Ожидаю от мадридцев уверенного старта в сезоне. Надеюсь, они продолжат играть так же, как в концовке прошлого чемпионата.

«Реал» Сосьедад в прошлом сезоне провалился после пандемии, а сейчас ещё и лучший игрок Мартин Эдегор вернулся в мадридский «Реал» из аренды. Сложно сказать, какие результаты будут у Сосьедада. Думаю, что за попадание в Лигу чемпионов ему точно не побороться. Лучшее, что теперь может произойти с Сосьедадом, это возвращение в состав Эдегора, потому что он вписан в команду и знает, как себя вести. Правда, усилил команду Давид Сильва, но всё-таки он уже возрастной игрок, ему 34 года. И не надо забывать, что в «Манчестер Сити» он играл в другой футбол, там уровень партнёров был выше. Сильве нужно вписаться в игру Сосьедада, но всё равно он не сможет заменить Эдегора, так как уступает ему в мобильности.

Источник: Legalbet
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