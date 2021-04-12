Betting Insider

Мы изучили xG, чтобы понять: статистика Килиана – это закономерность или аномалия?

автор Алексей Шабалдин

Килиан Мбаппе проводит невероятный сезон. У француза 21 гол в 27-ми матчах чемпионата Франции, 4 гола в 3-х играх Кубка Франции, а также 8 голов в 8-ми матчах Лиги чемпионов

На данный момент Мбаппе занимает вторую строчку в списке бомбардиров ЛЧ. А в Лиге 1 – первую. Мы изучили xG, чтобы понять: статистика Килиана – это закономерность или аномалия?

В Лиге 1 он забил на 3 гола больше, чем ожидалось – сильнее недооценили только Депая и Фоланда. За 2047 сыгранных минут у него 21 гол – это почти по мячу (0,8) в каждом матче.

В ближайшем матче «ПСЖ» предстоит ответная игра с «Баварией». Букмекеры дают кэф 1.90 на то, что Мбаппе в этом матче забьет. Кэф на то, что француз забьет первый гол матча – 5.01, последний – также 5.01.

Кэф на то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЛЧ – 2.60.

На ближайших выходных «ПСЖ» встретится с «Сент-Этьеном» в рамках 33 тура Лиги 1. Кэф на то, что Мбаппе сможет в этом матче отличиться – 1.71. Забьет первый гол – 3.74, последний – также 3.74. 

А что думаете вы? Продолжит ли Мбаппе также играть и в следующем сезоне?

Комментарии
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StavkaIgra
58.6% WR-3.9% ROI
Забить гол Баварии вполне Мбаппе способен, в Лиге Чемпионов он пылит в этом плане на ура)Порой думается, что он один справляется с соперниками) 
Думаю, что и в следующем сезоне вполне может продемонстрировать такую же голевую порцию!
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Капперник
76.8% WR4.3% ROI
StavkaIgraЗабить гол Баварии вполне Мбаппе способен, в Лиге Чемпионов он пылит в этом плане на ура)Порой думается, что он один справляется с соперниками) Думаю, что и в следующем сезоне вполне может продемонстрировать такую же голевую порцию!
Да, именно! Спас мою ставку на ПСЖ, когда убежал и забил! Спасибо ему!!!
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StavkaIgra
58.6% WR-3.9% ROI
КапперникДа, именно! Спас мою ставку на ПСЖ, когда убежал и забил! Спасибо ему!!!
И Барселону он разносил чуть ли не в одиночку)На Лигу Чемпионов у него особый пыл) Футболист шик справедливости ради!
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Николай Ткаченко8
37.7% WR-10.97% ROI
Молодец на уровень выше остальных как в свое время Роналдо! Играет хладнокровно справляется с лёгкостью со своей задачей! Если не зазведится будет звездой ближайшие 10лет!!! молодцом! можно уверено ставить на его гол в каждом матче!
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StavkaIgra
58.6% WR-3.9% ROI
Николай Ткаченко8Молодец на уровень выше остальных как в свое время Роналдо! Играет хладнокровно справляется с лёгкостью со своей задачей! Если не зазведится будет звездой ближайшие 10лет!!! молодцом! можно уверено ставить на его гол в каждом матче!
Согласен с мнением 👍
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Как хобби!)
64.6% WR2.15% ROI
По моему он 👦 просто гений ⚽🥅
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Как хобби!)
64.6% WR2.15% ROI
StavkaIgraЗабить гол Баварии вполне Мбаппе способен, в Лиге Чемпионов он пылит в этом плане на ура)Порой думается, что он один справляется с соперниками) Думаю, что и в следующем сезоне вполне может продемонстрировать такую же голевую порцию!
да на его нужно обратить внимание
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