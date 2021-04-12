Килиан Мбаппе проводит невероятный сезон. У француза 21 гол в 27-ми матчах чемпионата Франции, 4 гола в 3-х играх Кубка Франции, а также 8 голов в 8-ми матчах Лиги чемпионов.

На данный момент Мбаппе занимает вторую строчку в списке бомбардиров ЛЧ. А в Лиге 1 – первую. Мы изучили xG, чтобы понять: статистика Килиана – это закономерность или аномалия?

В Лиге 1 он забил на 3 гола больше, чем ожидалось – сильнее недооценили только Депая и Фоланда. За 2047 сыгранных минут у него 21 гол – это почти по мячу (0,8) в каждом матче.

В ближайшем матче «ПСЖ» предстоит ответная игра с «Баварией». Букмекеры дают кэф 1.90 на то, что Мбаппе в этом матче забьет. Кэф на то, что француз забьет первый гол матча – 5.01, последний – также 5.01.

Кэф на то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром ЛЧ – 2.60.

На ближайших выходных «ПСЖ» встретится с «Сент-Этьеном» в рамках 33 тура Лиги 1. Кэф на то, что Мбаппе сможет в этом матче отличиться – 1.71. Забьет первый гол – 3.74, последний – также 3.74.

А что думаете вы? Продолжит ли Мбаппе также играть и в следующем сезоне?