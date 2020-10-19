«Саутгемптон» поспешно договорился с криптобукмекером Sportsbet.io о титульном спонсорстве. Новость была бы ничем не примечательна, если бы не причина спешки.

«Саутгемптон» целый сезон бегал с рекламой китайского медиа, у которого даже нет сайта. Когда пришло время платить за спонсорство, LD Sports перестали отвечать на звонки – «Саутгемптону» пришлось разорвать контракт.

Как это вышло?

В 2019-м году «Саутгемптон» подписал соглашение с китайским брендом LD Sports сроком на три года и стоимостью в $9,7 млн за сезон.

На сайте LD Sports висела заглушка «Our website hasn’t launched yet…» – существовало, как минимум, 5 различных версий «официального» сайта.

В первых пресс-релизах LD Sports описывался как «платформа со спортивным контентом», в дальнейшем говорилось, что LD Sports планирует открывать ритейл-сеть в Британии.

Основатель LD Sports Даниэль Нокс утверждал, что учился в Университете Гринвича и работал в футбольном «Миллуолле», однако ни клуб, ни университет ничего о нем не слышали. На сайте компании есть фото пресс-конференции ее фаундера с микрофонами BBC Sport, Sky Sports, AP и Reuters, но никто не знает, что это за событие.

LD Sports и «Саутгемптон» за год работы не сделали ни одной рекламной активации в Британии.

Перед последним траншем по контракту LD Sports потерялись и перестали выходить на связь – «Саутгемптону» пришлось в спешном порядке разорвать договор и искать нового спонсора.

В итоге, «Саутгемптон» продал титульное спонсорство криптобукмекеру Sportsbet. Соглашение рассчитано на один год.

Контракт заключался в такой спешке, что экипировочный партнер команды Under Armour не успел сшить ей новую форму – к счастью, для игроков и тренеров нашлись «чистые» комплекты, на которые нанесли лого Sportsbet.

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