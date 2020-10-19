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«Саутгемптон» подписал рекламный контракт с китайским медиа на сумму $9,7 млн за сезон – спонсор пропал, когда пришло время оплаты

«Саутгемптон» поспешно договорился с криптобукмекером Sportsbet.io о титульном спонсорстве. Новость была бы ничем не примечательна, если бы не причина спешки.

«Саутгемптон» целый сезон бегал с рекламой китайского медиа, у которого даже нет сайта. Когда пришло время платить за спонсорство, LD Sports перестали отвечать на звонки – «Саутгемптону» пришлось разорвать контракт.

Как это вышло?

  • В 2019-м году «Саутгемптон» подписал соглашение с китайским брендом LD Sports сроком на три года и стоимостью в $9,7 млн за сезон.
  • На сайте LD Sports висела заглушка «Our website hasn’t launched yet…» – существовало, как минимум, 5 различных версий «официального» сайта.
  • В первых пресс-релизах LD Sports описывался как «платформа со спортивным контентом», в дальнейшем говорилось, что LD Sports планирует открывать ритейл-сеть в Британии.
  • Основатель LD Sports Даниэль Нокс утверждал, что учился в Университете Гринвича и работал в футбольном «Миллуолле», однако ни клуб, ни университет ничего о нем не слышали. На сайте компании есть фото пресс-конференции ее фаундера с микрофонами BBC Sport, Sky Sports, AP и Reuters, но никто не знает, что это за событие.
  • LD Sports и «Саутгемптон» за год работы не сделали ни одной рекламной активации в Британии.
  • Перед последним траншем по контракту LD Sports потерялись и перестали выходить на связь – «Саутгемптону» пришлось в спешном порядке разорвать договор и искать нового спонсора.

В итоге, «Саутгемптон» продал титульное спонсорство криптобукмекеру Sportsbet. Соглашение рассчитано на один год.

Контракт заключался в такой спешке, что экипировочный партнер команды Under Armour не успел сшить ей новую форму – к счастью, для игроков и тренеров нашлись «чистые» комплекты, на которые нанесли лого Sportsbet.

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У «Ювентуса» есть большая потеря в лице Криштиану Роналду, который заболел коронавирусом. Португалец сейчас усиленно пытается восстановиться к игре с «Барселоной» в рамках этого же турнира.

Но я не считаю, что турницы без Роналду очень сильно ослабеют. Возможно, их состав немного видоизменится. Пирло наверняка поменяет схему игры. Это даже поможет «старой синьоре» понять, как она будет играть без главной звезды.

«Динамо» - темная лошадка для многих. Игры сборной Украины показали, что те игроки, которые смогли выйти на поле во время прошедшей паузы на матчи сборных, прогрессируют при Луческу. Даже Цыганков, который не играет в основном составе киевлян, находится в хорошей форме. Выходя на замену, он способен решить исход тех или иных эпизодов матча.

Я думаю, «Ювентусу» в этой встрече легко не будет. Даже без зрителей в Киеве «Динамо» может быть угрозой для турницев. Склоняюсь к тому, что киевляне сейчас в состоянии забить «Ювентусу». Конечно же, итальянцы не останутся в стороне при таком развитии событий. В том, что они тоже отличатся, я тоже не сомневаюсь.

Повторюсь, турнцам будет очень нелегко в этом матче. Думаю, что игра не будет сухой. В тайне надеюсь, что «Динамо» победит. Но моя итоговая ставка — обе команды забьют в этой встрече.

Источник: Vseprosport
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