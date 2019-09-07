Надаль – фаворит финала US Open. Медведева недооценивали весь турнир, но он может снова удивить

Даниил Медведев стал первым русским теннисистом после Марата Сафина, которому удалось дойти до финала US Open – а это было еще в 2000 году.





Даже Артем Дзюба отметил его достижение: «Красава, гордость. Финал US Open – очень круто!»

Напомним, что Медведев был в одной ветке с такими сильными теннисистами, как Джокович и Федерер. Однако они не встречались на корте. Легенды мирового тенниса аномальным образом выбыли из турнира, Федерер – в 1/4 финала, а Джокович так и не квалифицировался в итоговую часть.

Но и без этого US Open для Медведева оказался насыщенным на события

Публика его освистывала, а он в ответ дразнил их, давая неоднозначные интервью, а также показывая им средний палец. Но после победы в полуфинале над Димитровым все поменялось – ему аплодировали, а интервью на корте Медведев закончил словами: «Простите, ребята, и спасибо».

Другим поводом для обсуждений стала травма Даниила

В матче с Дельеном у него начало сводить ноги, позже появилась информация о том, что иногда у игрока бывают судороги и вне корта.

Букмекеры до последнего верили, что Медведев развалится или снимется, а эксперты поддерживали эти ожидания и ставили на уверенную победу Фелисиано Лопеса в следующем матче. Но этого, как известно, не произошло.

Афера по-американски

На протяжении всего US Open Даниил не переставал жаловаться на боли в бедре, тем самым создавая трудности букмекерам – окончательно они запутались в четвертьфинале против Вавринки.

Вот что говорили эксперты, прогнозируя этот матч:

«Большие сомнения по поводу перспектив Даниила Медведева в этой встрече»;

«Вся эта история с болельщиками забирает у него силы»;

«Выглядит он сейчас не так убедительно».

А экс пятая ракетка мира и эксперт Анна Чакветадзе выбрала для ставки победу Вавринки за 1,79 – она ошиблась.

Ошиблись и букмекеры





До встречи на победу российского теннисиста давали чуть больше двойки – 2,10. Уже в середине первой партии эта цифра взлетела до 7,5. Все потому, что Даниил пару раз обращался за помощью к врачам и очень медленно передвигался в розыгрышах – букмекеры на это отреагировали. На Вавринку в этот момент уже давали низкие 1,22. При счете 1:0 по партиям общая победа швейцарца по ходу встречи оценивалась в 1,39, при этом на Медведева давали 3,17. Дальше букмекеры обрушили коэффициенты на победу Вавринки при том, что первый сет выиграл Медведев. На Вавринку в тот момент было – 1.43, на Медведева – 2.54. Но в последней партии российский теннисист удивил всех. Он просто не оставил шансов своему сопернику и выиграл партию со счетом 6:1.

Финал

К финальному матчу против Рафаэля Надаля букмекеры все также продолжают недооценивать Даниила Медведева, коэффициент на его победу – 5,05.

У испанца не было стоящих соперников по ходу турнира. В полуфинале он легко расправился с молодым итальянцем Маттео Берреттини и теперь подходит к финалу в статусе фаворита, 1,17 – коэффициент на победу испанца.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев уже встречались на корте ранее. Это было в финале «Мастерса» в Монреале месяц назад. Тогда испанец выиграл – 6:3, 6:0.

Перед второй личной встречей теннисисты взаимно осыпали друг друга комплиментами. Медведев назвал испанца «машиной», а тот поблагодарил его и сказал: «Надеюсь, в воскресенье я буду таким, как он сказал (улыбается). Мне это будет нужно. Мне нужно показать максимум. Иначе будет очень тяжело. Он очень, очень сильный игрок».

Только к концу турнира публика наконец оценила талант российского теннисиста. Коэффициент на его победу сейчас большой, но во время матча все может перевернуться. Твой шанс зарядить на Медведева – букмекерская компания Winline. Мы дарим фрибет 1000 рублей на ставку – ты ничем не рискуешь.



Как считаете вы, сможет Даниил Медведев победить «испанскую машину»? Пишите в комментариях

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