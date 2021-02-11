Как новый закон изменит работу букмекеров. Интервью Head of PR «Мелбет»

Роман Кожевников, руководитель направлений Brand & PR компании «Мелбет», рассказал про изменения условий работы для БК в России и поделился успешным кейсом запуска компании в период коронакризиса.

Мы посмотрели видео за вас, коротко пересказали главные моменты и сделали полную расшифровку на случай, если смотреть видео вам неудобно.

Очень коротко

В связи с изменениями в законодательстве, вырастет количество теневых БК.

Коротко

Несмотря на то, что у легальных БК платежи идут через ЦУПИС – и для обычных игроков это гарантия того, что он защищен законом, – ожидается отток пользователей к теневым букмекерам. Причины:

1. Проще регистрация – нужен только номер телефона или почта;

2. Линия шире – а изменение в законодательстве уже обязало легальные БК убрать ставки на все неспортивные события (трансферы, политику и другие);

3. У офшорных БК есть слоты и другие игры онлайн-казино.

Кожевников отметил, что в октябре посещаемость «Мелбет» составила 440 тысяч пользователей. В декабре показатель вырос до 669 тысяч пользователей.

Полная расшифровка

Станислав Примост: Добрый день! Сегодня у нас в гостях Роман Кожевников – это бренд-менеджер и лидер PR-команды в букмекерской конторе «Мелбет».

Роман Кожевников: Спасибо за приглашение на интервью, поехали.



Станислав Примост: О чем хочу с вами поговорить: комьюнити волнует вопрос о новых регуляциях и законопроектах, связанных с букмекерскими компаниями и ограничениями. Хотелось бы сегодня раскрыть эту тему максимально: как вообще повлияли все эти изменения на вас, и как вы дальше видите свое развитие в этом плане.

1:10 Как пандемия повлияла на «Мелбет» и как она адаптировалась

Давайте начнем с подведения вообще итогов 2020 года. Чему научила пандемия? Как она повлияла вообще на ваш бизнес, как вы определили для себя вектор направления дальше после всего этого?

Роман Кожевников: Да, тут насчет пандемии интересный вопрос. Мы запустились, наверное, в самый разгар пандемии. Дата старта – 16 апреля 2020 года. Решение принималось о том, что либо запускаться сейчас, либо отложить запуск. Но в итоге решили, что нужно начинать сейчас. Не бояться и двигаться дальше. Поэтому был объявлен запуск. Мы запустились, и чему нас научила пандемия? Вопрос хороший. Тут, наверное, глобально ответ будет таков: поняли, что нужно двигаться очень быстро и реагировать на условия изменения бизнеса, и как можно быстрее в них вливаться. Это изменение и маркетинговой политики, это и договоренности с партнерами, это перераспределение ресурсов на определенные источники продвижения. Плюс опять же на распределение ресурсов, на усиление самого продукта, на качество продукта, и в том числе работа с игроками нашими: обратная связь, службы поддержки.

Станислав Примост: Работы у вас очень прибавилось так, понимаю.

Роман Кожевников: Работы прибавилось очень много. С учетом того, что мы запустились в тот момент, нам очень сложно сравнивать показатели во время пандемии, но мы видим результат сейчас и, соответственно, видим рост, который был по истечении, наверное, только четырех месяцев. После запуска начали появляться более-менее значимые спортивные события. Мы увидели рост и поняли, что не зря запустились в этот период. Как раз за период пандемии, когда не было ничего, у нас были рекламные кампании, и мы непосредственно дали о себе знать. Бренд был на слуху. В дальнейшем, когда они начали смотреть, они уже обращали внимание в том числе и на нас.

03:30 Динамика трафика за 2020 год

Станислав Примост: Сильно вообще вырос трафик у вас за 2020 год в связи с пандемией?

Роман Кожевников: Хороший вопрос, я веду эту отчетность. Я с октября начал отслеживать. У нас посещений в месяц 440 тысяч – это в октябре, в ноябре уже была 541 тысяча посетителей в месяц, сейчас за декабрь обновилась статистика – 669 тысяч посетителей в месяц.

Станислав Примост: Насколько я понимаю, помимо проблемы с пандемией, очень сильно на букмекерский бизнес повлияли законодательные моменты в РФ: новые законы принимают, создалась новая комиссия по регулированию, которая придет на замену старой. Как это вообще ужесточит работу для букмекеров?





04:30 Как изменения законодательства повлияют на работу БК. Новая система работы с ЦУПИС

Роман Кожевников: В настоящий момент трудно сказать к чему это приведет. С уверенностью можно сказать, что это самым существенным образом повлияет на весь рынок букмекеров. В первую очередь нужно понять, что налаживание процессов, связанных с процессингом платежей проведения в ЦУПИС, на текущий момент отлажены. Этот процесс настраивался долгое время. Он реально оттачивался годами другими игроками рынка. Сейчас происходит сброс всех наработок. Если придет новый оператор, который не имеет опыта работы с ЦУПИС, то отбросит это все далеко назад. Не совсем понятно, как именно будут проходить подключения к единому регулятору, который сейчас формируется.

Станислав Примост: Вы предсказываете вероятность роста теневых БК?

Роман Кожевников: Нельзя исключать это. Гораздо проще там регистрироваться в один клик на номер телефона или на свою почту, чем как сейчас с ЦУПИСом. Долго отрабатывалась эта система.

Станислав Примост: Если посмотреть на весь этот вопрос, связанный с рынком, со стороны денег, финансов: как вы думаете, насколько вообще финансовая сфера разрастется? Насколько больше денег станет, насколько больше компаний-операторов появятся, которые будут налоги платить?

6:55 От чего зависит успех букмекерского бизнеса

Роман Кожевников: Тут все зависит от того, как будет реализовано само законодательство в части создания единого регулятора. Успех букмекерского бизнеса напрямую зависит от технологичности агрегатора платежей. В нашем случае – ЦУПИС. Сейчас мы убедились на своем опыте в этом. В настоящий момент нет гарантий того, что единый регулятор обеспечит тот же уровень проведения платежей и идентификации, который есть сейчас. Также потребуется время для того, чтобы игроки привыкли к изменениям на рынке, ведь все уже привыкли, что у легальных БК платежи идут через ЦУПИС. Для игроков это всегда было залогом того, что он защищен законом.





8:00 Почему возникла необходимость в изменении условий работы для БК в России

Станислав Примост: Почему вообще возникла потребность изменять условия работы для букмекеров России?

Роман Кожевников: Вопрос хороший. Я долго думал над тем, как вообще на этот вопрос ответить еще когда возник прецедент, а именно замена регулятора. Нет ответа, потому что букмекеры даже не были приглашены к диалогу. Во всем этом процессе все принималось без нашего участия. Поэтому на этот вопрос я, честно говоря, не могу найти какого-то конкретного ответа, потому что мы все еще ждем и надеемся, что найдется какой-то единый путь развития.

Станислав Примост: Как вы думаете, насколько это все вообще повлияет на то, что россияне начнут делать ставки у нелегальных БК, есть ли у государственного аппарата какие-то инструменты, чтобы с этим работать?

Роман Кожевников: Такой риск есть всегда. Будем честны, что нелегальные БК обладают целым арсеналом привлекательного контента, который предполагает слоты, казино, у которых все красочно, интересно. У легальных БК сократилась линия. Ни одна легальная БК, к великому нашему сожалению, не может похвастаться такой простой быстрой регистрацией. По факту, нелегальные БК существуют только за счет того, что они игроку кажутся более выгодными и привлекательными. Нелегальные БК могут принимать ставки на все, что угодно: слоты, казино. Они за счет этого и существуют. Во многих правопорядках предусмотрена лицензия на онлайн казино.

10:44 Блокировка платежей нелегальных БК

Станислав Примост: Сейчас начало появляться упоминание о том, что российские банки начали блокировать аккаунты людей, которые были замечены в ставках у нелегальных букмекеров. Что Вы вообще об этом думаете? Хорошо ли это, и как это вообще может повлиять на сферу ставок?

Роман Кожевников: Очень надеемся, что это поможет сделать сферу «белой». Это большая проблема для теневых компаний, потому что как ещё им принимать платежи? Если банковские карты не принимаются, то у игроков два варианта: искать альтернативные способы. Та же криптовалюта, которая запрещена в России. Многие игроки не смогут создать этот кошелек, потому что в России это сложная процедура. Это уже вопрос с точки зрения ввода денежных средств и вывода, где все гораздо проще и прозрачно у легальной БК.

Станислав Примост: Поможет ли это сократить количество теневых букмекеров?

Роман Кожевников: Я думаю, да. В любом случае, крупные компании это затронет, но не критично. Мелкие казино начали закрываться, потому что невыгодно становится привлекать пользователя, потому что он не может внести денежные средства и, соответственно, он уходит к более крупным.

13:11 Криптовалюта в БК на рынке России

Станислав Примост: Вопрос по поводу криптовалют. На западе сейчас многие букмекеры открывают возможность пополнения счета через криптовалютные кошельки. Правильно ли я понимаю, что в РФ для официального букмекера вообще запрещено это?

Роман Кожевников: У нас криптовалюта в принципе запрещена. Это не наш вариант.

13:49 Планы «Мелбет» на 2021 год

Станислав Примост: Расскажите тогда мне немного о «Мелбет», о ваших планах выхода на другие рынки. Насколько вообще вам интересно развиваться в СНГ и других странах. Есть ли у вас такая стратегия? Собираетесь ли Вы реализовать что-то подобное?

Роман Кожевников: Ответ будет очень короткий. В настоящий момент не рассматриваем расширение, то есть исключать такой сценарий нельзя. Но если будет принято решение, то обязательно будем получать лицензию и будем оперировать на рынках СНГ. Мы достаточно молодой проект.

Станислав Примост: Это связано скорее с законодательными сложностями именно в этих странах, или именно иная политика компании? То есть, вы собираетесь «на ноги встать» у себя, а потом уже конкретно масштабироваться?

Роман Кожевников: Разумеется. То есть, по поводу масштабирования. Я не уверен, что это произойдет в ближайшее время, но вы заметили, что нам нужно утвердиться на нашем рынке и уже после этого будем думать.





Станислав Примост: В чем вообще генеральный план на этот год?

Роман Кожевников: Генеральный план – ЕВРО-2021 и Олимпиада. Планы глобальные – занять большую долю рынка, чем мы занимаем сейчас, а также улучшения самого продукта. У нас планируется достаточно крупные обновления с точки зрения сайта и user experience. На текущий момент мы уже подходим к подписанию новых амбассадоров и рассматривали вариант спонсорства клуба. Маленькими шагами мы идем на самую высшую лигу, где уже игра происходит на серьезных уровнях. На данный момент вся наша задача – занять свою долю рынка и увеличить ее по сравнению с 2020 годом.

16:05 Развитие букмекерской сферы в 2021 году

Станислав Примост: Как вы думаете, изменится вообще букмекерская индустрия в 2021 году? На что стоит игрокам в этой сфере вообще обратить внимание, как мы будем двигаться дальше?

Роман Кожевников: Сложно сказать, ведь после пандемии мир меняется очень быстро. Буквально по щелчку пальца происходит изменение. О том, как будет в действительности, будем узнавать только по факту. Давать прогноз на весь год или даже на полгода я не возьмусь. Это нелогично. С точки зрения игроков рынка надо смотреть, наверное, в сторону очеловечивания букмекера. То есть, донести ту информацию, что беттинг – это не способ заработка, а индустрия развлечений. Надо быть более открытым с точки зрения ведения деятельности. Мы стараемся максимально открыто через те же социальные сети донести, как букмекеры вообще себя чувствуют. Необходимо больше давать информации людям о том, как в действительности работает букмекерский бизнес: он честный, он законный, он гарантирован.

18:42 Тенденции маркетинга для привлечения игроков

Станислав Примост: Есть ли у вас понимание тенденции маркетинга в этой сфере в этом году: что будет вообще в тренде?

Роман Кожевников: Массовая реклама. То есть, сейчас уже пошел тренд на то, что многие наши коллеги рынка начинают скупать максимально большой объем площадок в онлайне, готовясь к ЕВРО. Чем больше будет шума из различных медийных источников, тем выше вероятность того, что человек запомнит именно этого букмекера и будет играть у него. Необходимо максимально увеличивать бюджет на маркетинговую активность, именно на размещение медийной рекламы и быть более открытым, чтобы люди не боялись идти играть.

Станислав Примост: Вообще изменение отношений – это очень важный вопрос, потому что у нас в СНГ очень неправильный менталитет в этом этом плане. У нас действительно люди воспринимают это как способ заработать.

Роман Кожевников: Я знаю, что некоторые коллеги из других БК тоже стремятся именно к этому – донести, что беттинг – это развлечение.

Станислав Примост: С другими букмекерами как-то network поддерживаете?

Роман Кожевников: Разумеется. В любом случае, какие-то мероприятия мы проводим вместе. Все мы друг у друга есть в Facebook, видим что происходит, и поэтому связь между нами есть, но она больше сейчас онлайн.

Станислав Примост: Работаете тоже больше удаленно или в обычном формате?

Роман Кожевников: У нас микс: больше половины сотрудников работают в удаленном формате с редкими посещением офиса. Как прописали в законе, так мы и работаем.

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