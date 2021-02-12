Экс-полузащитник «Барсы» назвал «Атлетико» фаворитом Ла Лиги

Экс-футболист сборной Испании Гаиска Мендьета дал интервью, в котором ответил на вопрос корреспондента Betting Insider о шансах команд Ла Лиги на чемпионство в этом сезоне.

Кто возьмет чемпионство в текущем сезоне Ла Лиги?

По текущей ситуации в таблице за чемпионство будут бороться «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья». Но все же я думаю, что на первом месте по итогам сезона будет «Атлетико» – у них есть характер. Они играют не так, как прежде, и у них все получается.

Мне нравится игра Коке, Суареса, Льоренте, Корреа и Карраско. Каждый из этих футболистов выступает на высоком уровне. У них отличный сезон, они были готовы к борьбе за титул на длинной дистанции. При этом «Атлетико» – не та команда, которая может морально посыпаться, они умеют справляться с давлением. Для меня они фавориты в гонке, тем более, что команда выигрывала недавно Ла Лигу (в сезоне-2013/14, – прим. Betting Insider).

Что касается «Барселоны» или «Реала», – они играют хорошо, но нестабильны. Если убрать Месси из «Барсы», то это ударит по команде. То же самое у «Реала» – убрать Бензема, Крооса или Модрича, и это ударит по команде. У «Севильи» – Эн-Несири забивает очень много, им трудно будет найти еще такого форварда.

А ты сам когда-нибудь делал ставки?

У нас в Испании есть такое развлечение «La Quiniela» (тотализатор, – пер. Betting Insider). Тебе дается листок с командами, где нужно поставить отметку в одной из граф:

Победа 1;

Ничья;

Победа 2.

Это можно делать дома, например, с друзьями. Но я никогда не ставил по-серьезному. В карты тоже не играл. Но я не считаю себя специалистом в беттинге.

Когда я жил в Лондоне, мы ходили несколько раз на скачки, и я ставил просто ради развлечения – так что да, я ставил. Но я не увлекаюсь беттингом – это для меня не развлечение.

Топ-4 в таблице испанского чемпионата на данный момент выглядит так:

«Атлетико» – 51 очко, 20 игр; «Реал» – 46 очков, 22 игры; «Барселона» – 43 очка, 21 игра; «Севилья» – 42 очка, 21 игра.

Parimatch так оценил шансы команд на победу в Ла Лиге сезона-2020/21:

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне? Пишите прогнозы в комментариях