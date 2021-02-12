Betting Insider

Экс-полузащитник «Барсы» назвал «Атлетико» фаворитом Ла Лиги

автор Юрий Еремичев

Экс-футболист сборной Испании Гаиска Мендьета дал интервью, в котором ответил на вопрос корреспондента Betting Insider о шансах команд Ла Лиги на чемпионство в этом сезоне.

Кто возьмет чемпионство в текущем сезоне Ла Лиги?

По текущей ситуации в таблице за чемпионство будут бороться «Атлетико», «Реал», «Барселона» и «Севилья». Но все же я думаю, что на первом месте по итогам сезона будет «Атлетико» – у них есть характер. Они играют не так, как прежде, и у них все получается. 

Мне нравится игра Коке, Суареса, Льоренте, Корреа и Карраско. Каждый из этих футболистов выступает на высоком уровне. У них отличный сезон, они были готовы к борьбе за титул на длинной дистанции. При этом «Атлетико» – не та команда, которая может морально посыпаться, они умеют справляться с давлением. Для меня они фавориты в гонке, тем более, что команда выигрывала недавно Ла Лигу (в сезоне-2013/14, – прим. Betting Insider).

Что касается «Барселоны» или «Реала», – они играют хорошо, но нестабильны. Если убрать Месси из «Барсы», то это ударит по команде. То же самое у «Реала» – убрать Бензема, Крооса или Модрича, и это ударит по команде. У «Севильи» – Эн-Несири забивает очень много, им трудно будет найти еще такого форварда.

А ты сам когда-нибудь делал ставки?

У нас в Испании есть такое развлечение «La Quiniela» (тотализатор, – пер. Betting Insider). Тебе дается листок с командами, где нужно поставить отметку в одной из граф:

  • Победа 1;
  • Ничья;
  • Победа 2. 

Это можно делать дома, например, с друзьями. Но я никогда не ставил по-серьезному. В карты тоже не играл. Но я не считаю себя специалистом в беттинге.

Когда я жил в Лондоне, мы ходили несколько раз на скачки, и я ставил просто ради развлечения – так что да, я ставил. Но я не увлекаюсь беттингом – это для меня не развлечение. 

Топ-4 в таблице испанского чемпионата на данный момент выглядит так:

  1. «Атлетико» – 51 очко, 20 игр;
  2. «Реал» – 46 очков, 22 игры;
  3. «Барселона» – 43 очка, 21 игра;
  4. «Севилья» – 42 очка, 21 игра.

Parimatch так оценил шансы команд на победу в Ла Лиге сезона-2020/21:

  1. «Атлетико» – 1.33 (вероятность с учетом маржи – 75.19%);
  2. «Барселона» – 5.50 (18.18%);
  3. «Реал» – 6.50 (15.38%);
  4. «Севилья» – 41.00 (2.44%).

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне? Пишите прогнозы в комментариях

Комментарии
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Daniel Ortegа
51.8% WR-5.04% ROI
вообще-то, легендарный гаиска мендьета играл за "валенсию"!..
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FACE
66.7% WR1.77% ROI
Daniel Ortegавообще-то, легендарный гаиска мендьета играл за "валенсию"!..
И там и там успел поиграть же)
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