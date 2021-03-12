Месси остается? Букмекеры назвали клуб, в котором аргентинец начнет следующий сезон

Слухи вокруг Лионеля Месси не утихают с прошлого лета. После того, как игрок не смог уйти из «Барселоны» из-за неясности с пунктом о расторжении контракта – он был решительно настроен покинуть клуб по истечению соглашения. Но недавно выбранный президент клуба Жоан Лапорта может убедить Месси остаться.

Где Месси начнет следующий сезон?

Букмекеры уже пораскинули, где аргентинец может оказаться летом. Вероятнее всего, игрок останется в «Барселоне» – на это дают коэффициент 1.85. Вот полный список претендентов:

«Барселона» – 1.85;

«ПСЖ» – 2.30;

«Манчестер Сити» – 5.30.

Напомним, что в этом сезоне Месси провел за «Барсу» 35 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач. В целом игрок провел за «Барселону» 766 матчей, за это время он выиграл 10 чемпионств в Ла Лиге, 6 Кубков Испании, 4 титула ЛЧ и 6 «Золотых мячей».

Что вы посоветуете Месси: нужно уходить или оставаться? Делитесь своим мнением в комментариях!