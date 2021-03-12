Betting Insider

Месси остается? Букмекеры назвали клуб, в котором аргентинец начнет следующий сезон

автор Алексей Шабалдин

Слухи вокруг Лионеля Месси не утихают с прошлого лета. После того, как игрок не смог уйти из «Барселоны» из-за неясности с пунктом о расторжении контракта – он был решительно настроен покинуть клуб по истечению соглашения. Но недавно выбранный президент клуба Жоан Лапорта может убедить Месси остаться. 

Где Месси начнет следующий сезон?

Букмекеры уже пораскинули, где аргентинец может оказаться летом. Вероятнее всего, игрок останется в «Барселоне» – на это дают коэффициент 1.85. Вот полный список претендентов: 

  • «Барселона» – 1.85;
  • «ПСЖ» – 2.30;
  • «Манчестер Сити» – 5.30.

Напомним, что в этом сезоне Месси провел за «Барсу» 35 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач. В целом игрок провел за «Барселону»  766 матчей, за это время он выиграл 10 чемпионств в Ла Лиге, 6 Кубков Испании, 4 титула ЛЧ и 6 «Золотых мячей». 

Что вы посоветуете Месси: нужно уходить или оставаться? Делитесь своим мнением в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Назар Мустафа
50% WR-0.24% ROI
лучше уйти
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Кабыл Нұржан
43.2% WR-2.39% ROI
Назар Мустафалучше уйти
Ну
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Cergei Kokoulin
54.6% WR-6.8% ROI
барселоне останется
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Igor Getman
52.6% WR-10.95% ROI
В псж скорее всего свалит, туда всех скидывают, кто свое отыграл
Ответить
Коля Панов1
50% WR1.18% ROI
Барселона
Ответить
Ярик Сабиров
0% WR0% ROI
да
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StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
Ну ПСЖ не для него думаю.Да и с ПСЖ ,наоборот, многие звезды ищут путь в более мощные клубы
Ответить
StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
Igor GetmanВ псж скорее всего свалит, туда всех скидывают, кто свое отыграл 
Думаете подойдёт он для ПСЖ?
Ответить
StavkaIgra
58.4% WR-4.22% ROI
Cergei Kokoulinбарселоне останется
Да,думаю останется опять.
Ответить

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⚽🇹🇭 Чемпионат Таиланда 🇹🇭⚽

🥊 Самутпракан Сити 🆚 Бурирам Юнайтед🥊

🎰 Доброго времени суток уважаемые беттингинсайдеровцы!
Хотел бы поделиться своими мыслями на матч чемпионата Тайланда, который состоится 14.03.
На мой взгляд матч может быть весьма результативным, т.к. для этого есть несколько статистических факторов.

📊 Первое, на что стоит обратить внимание - средняя результативность команд в сезоне.

🔔 В турнире команда Самут Пракан в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1.8. Бурирам Юнайтед забивает 2, пропускает 1. Очень веселые ребята, особенно хозяева поля - 8/ из 10 последних матчей по ставке ТБ 2,5

✅ Второй момент - личные встречи - все 5 поединков играли по ставке 2,5Б, а 4 из 5 - по ставке 3,5Б...

💣 Текущая форма команд и последние результаты:

📈 В каждом из последних 10 домашних матчей команды Самут Пракан было забито более 2 мячей

📉 В каждом из последних 5 выездных матчей команды Бурирам Юнайтед было забито более 2 мячей

📊 В последних 3 матчах, где принимает участие Самут Пракан, забивают обе команды

🎰 Ни один из последних 9 домашних матчей команды Самут Пракан не завершился вничью

💣 Как можно увидеть по статистике команда Самутпракан Сити очень результативно проводит домашние поединки. Бурирам много забивает в гостях...

💡 Если говорить про ставку по линии, то более разумным и безопасным вариантом будет ТБ 2

💰 Оптимальным вариантом ставки на данный матч будет ставка 1,5Б, в режиме лайв, при хорошей активности команд (Если будет кф.)

🎯 Возможные варианты ставок по линии статистики:

🚩 Можно рассмотреть вариант ставки на ТМ 9.5 угловых ударов. Коэффициент на данный момент - ?

✅ В 4/ из 5 личных встречах данная ставка заходила.

⛳ Средний показатель угловых за матч у Самутпракан Сити - 4,8 угловых.

⛳ Средний показатель угловых за матч у Бурирам Юнайтед - 4,1 угловых.

🟨 Можно рассмотреть вариант ставки на 3Б желтые карточки. Коэффициента на данный момент ?

📊 В 4/ из 5 личных встречах данная ставка заходила.

🔔Статистика арбитра неизвестна. Поэтому возможно лучше пропустить ...

🗃 Средний показатель жёлтых карточек за матч у Самутпракан Сити - 2,2

🗃 Средний показатель жёлтых карточек за матч у Бурирам Юнайтед - 2,1

🔥 Приятного просмотра и удачных ставок. Приветствую любые мнения, лайки и комментарии по данному прогнозу.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇹🇭⚽ Самутпракан Сити:
На момент написания прогноза информацию не удалось найти.

🤕🚫Травмы и дисквалификации:

🇹🇭⚽ Бурирам Юнайтед:
На момент написания прогноза информацию не удалось найти.

👨⚖️ Главным арбитром назначен: На момент написания прогноза информацию об арбитре не удалось найти.

🏟 Стадион: Самут Пракан Провинциал Стадиум (Самут Пракан)

🌥 Погода: Ясно, +31°C
10
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