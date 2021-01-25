Betting Insider

Почеттино: «Любого отличного игрока будем рады видеть в «ПСЖ». Месси зовут в Париж, но букмекеры ждут его скорее в АПЛ

В августе 2020 года Лионель Месси запросил трансфер из «Барселоны». Однако аргентинец остался в команде на сезон-2020/21, но не обещал задержаться там до завершения карьеры. Его контракт с «Барсой» заканчивается 30 июня 2021, а с 1 января Месси уже может вести переговоры с другими клубами.

Букмекеры назвали список самых вероятных мест, где он может продолжить карьеру.

1. «Сити» – 4.50 (вероятность с учетом маржи – 22,22%)

«Лео невероятный игрок! Лучший из всех, кого я когда-либо видел. И, скорее всего, это лучший игрок из всех, кого я еще увижу в будущем», – так о футболисте высказался Пеп Гвардиола. Букмекеры называют «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за Месси и дают кэф 4.50 (вероятность с учетом маржи – 22,22%) на то, что Лионель перейдет в команду Гвардиолы.

2. «ПСЖ» – 7.00 (14,29%)

В клубе из Парижа играет друг Лионеля и экс-игрок «Барсы» – Неймар, а с недавнего времени команду тренирует соотечественник Месси – Маурисио Почеттино. Вот как он прокомментировал возможное подписание Лео: 

«Любого отличного игрока будем рады видеть в «ПСЖ». 

Куда еще может перейти Месси?

3. «Интер» Майами – 15.00 (6.67%)

4. «Интер» Милан – 21.00 (4.76%)

5. «Нью-Йорк Сити» – 26.00 (3.85%)

В какой клуб лучше перейти Лео? Пишите прогноз в комментариях

‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.

Комментарии
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Max S
61.2% WR8.94% ROI
Мои мечты - это отправить его в Юве к Кришу!
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Egor Rylkov
61.5% WR-2.16% ROI
ПСЖ инфа проверена
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Антон Новатор
54% WR-1.25% ROI
ПСЖ
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Юрий Абдрачев
75% WR1.24% ROI
так думаю ему в интер милан
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Нуржан Жамангарин1
38.2% WR22.52% ROI
интер майами
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Руслан Тагаев
50.4% WR-7.37% ROI
Интер милан
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Еламан Кадиркулов
28.6% WR-1.38% ROI
ПСЖ
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Joodar Kaparov
77.1% WR-1.73% ROI
псж
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Парень со двора!
40.4% WR-8.11% ROI
Я могу вам сказать, хоть я всю жизнь болел за Барселону , но Месси не Роналдо, Месси не сможет адоптироваться в другой команде и чудо перезагрузка карьеры не будет, будет месси такой как в Аргентине, пешеход ! и через год завершит карьеру, а ещё инфа, пока рональдо играет месси не завершит карьеру!
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Александр Шпилевой1
44.2% WR-7.39% ROI
ман сити
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Выбрал данную ставку, потому что гостевая команда на протяжении 7 игр не проигрывает, более того, нет больших потерь, при подходе к данному матчу, причём последние 5 игр - победы.
Домашняя команда сейчас испытывает спад в игре, да горожане их обыграли по полной, результат на лицо (4:0)
Другого результата я не ожидал, если и Арсенал обыграть они не смогли ( в игре осуществили 12 ударов, но но в створ только. 2)
Очные встречи, дают статистику. Что возможен заход события - ОЗ. В последних 7 встречах, команды забивали.
Коэффициент 1,95.
Считаю, в настоящей форме двух команд, симпатизирую гостям и отдать выбор, не большому, но проходимому варианту ставки.
На ваше решение Господа.
7
Повторить за 1.42
Константин Генич 54.9% WR-4.37% ROI
1.81Победит Вильярреал
Жирона — Вильярреал| Кубок Испании
Жирона — Вильярреал| Кубок Испании
Известный эксперт Константин Генич оценил шансы команд в матче Жирона - Вильярреал. Константин поставил на П2, X2 и ТМ (2,5) и аргументирует свой прогноз:

«Кубок Испании, и уже 1/8 финала. Начинаем с поездки в Каталонию. Там «Жирона» будет принимать «Вильярреал». И это уже второй матч, в котором «Жирона» будет принимать команду в желтой форме. С «Кадисом» сумели разобраться — 2:0. Но в первом тайме моментов почти не было. Во втором Фернандес два момента реализовал, и «Жирона» выиграла 2:0. Она спокойненько отбилась, пройдя дальше.

Кстати, «Жирона» ко всем последним положительным результатам приплюсовала победу над лидером Сегунды — «Эспаньолом» (1:0). Так что она сейчас выглядит весьма неплохо. К тому же вернулся сейчас главный голеадор, легенда клуба Кристиан Стуани.

Но «Вильярреал» – команда другого порядка, других возможностей и состава. И мы знаем, что тренер команды Унай Эмери — прожженный кубковый боец. Не просто так «Севилья» с ним выигрывала трофеи. Да и не просто так он удачно работал в «Валенсии». Но были провалы в Лиге чемпионов.

Но сейчас мы говорим о Кубке Испании. Сейчас мы говорим об этом турнире. И опыт Эмери должен помочь «Вильярреалу» пройти дальше. В основное время это будет сделать непросто. На прошлой стадии «Вильярреал» с трудом обыграл «Тенерифе», забив в самой концовке. В последнем матче чемпионата с «Уэской» «Вильярреал» вообще не отличился. Но возможности «Вильярреала» и его состав должны ему помочь обыграть «Жирону» на выезде. Здесь уже не до ошибок.

Можно за 1,8 сыграть чистую победу «Вильярреала». Либо рассмотрите вариант с низом. «Жирона» мало забивает и мало пропускает. В последних 5-6 матчах у нее только низы. Сейчас к тому же многое на кону. Так что я бы еще рассмотрел — «Вильярреал» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за 1,86».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Жирона» — «Вильярреал»: прогноз и ставки Константина Генича
2
Повторить за 1.79