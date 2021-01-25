Почеттино: «Любого отличного игрока будем рады видеть в «ПСЖ». Месси зовут в Париж, но букмекеры ждут его скорее в АПЛ

В августе 2020 года Лионель Месси запросил трансфер из «Барселоны». Однако аргентинец остался в команде на сезон-2020/21, но не обещал задержаться там до завершения карьеры. Его контракт с «Барсой» заканчивается 30 июня 2021, а с 1 января Месси уже может вести переговоры с другими клубами.

Букмекеры назвали список самых вероятных мест, где он может продолжить карьеру.

1. «Сити» – 4.50 (вероятность с учетом маржи – 22,22%)

«Лео невероятный игрок! Лучший из всех, кого я когда-либо видел. И, скорее всего, это лучший игрок из всех, кого я еще увижу в будущем», – так о футболисте высказался Пеп Гвардиола. Букмекеры называют «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за Месси и дают кэф 4.50 (вероятность с учетом маржи – 22,22%) на то, что Лионель перейдет в команду Гвардиолы.

2. «ПСЖ» – 7.00 (14,29%)

В клубе из Парижа играет друг Лионеля и экс-игрок «Барсы» – Неймар, а с недавнего времени команду тренирует соотечественник Месси – Маурисио Почеттино. Вот как он прокомментировал возможное подписание Лео:

«Любого отличного игрока будем рады видеть в «ПСЖ».

Куда еще может перейти Месси?

3. «Интер» Майами – 15.00 (6.67%)

4. «Интер» Милан – 21.00 (4.76%)

5. «Нью-Йорк Сити» – 26.00 (3.85%)

В какой клуб лучше перейти Лео? Пишите прогноз в комментариях

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