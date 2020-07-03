Месси может перейти в команду Криштиану. «Ювентус» и «Сити» – фавориты на аргентинца в случае его ухода из «Барселоны»

По информации Cadena SER Месси может уйти из «Барселоны» по окончании следующего сезона – летом 2021 года.
Букмекеры уже отреагировали, открыв спецлинию.
- Останется после летнего ТО в 2021-ом – 1.57
- Завершит карьеру в «Барселоне» — 1.55
Вариант с уходом Месси оценивают кэфом 2.25. Если это произойдет, вот самые вероятные места, где он может оказаться.
- «Юве» – 8.00
- «Сити» – 8.00
- «ПСЖ» – 10.00
- «МЮ» – 20.00
- «Интер» – 30.00
- Аргентинский клуб – 50.00
- Китайский клуб – 50.00
- Клуб из MLS – 50.00
- «Реал» – 100.00
Месси уйдет из «Барселоны»? Пишите свои варианты, где гений продолжит карьеру
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