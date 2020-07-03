Месси может перейти в команду Криштиану. «Ювентус» и «Сити» – фавориты на аргентинца в случае его ухода из «Барселоны»

По информации Cadena SER Месси может уйти из «Барселоны» по окончании следующего сезона – летом 2021 года.

Букмекеры уже отреагировали, открыв спецлинию.

Останется после летнего ТО в 2021-ом – 1.57

Завершит карьеру в «Барселоне» — 1.55

Вариант с уходом Месси оценивают кэфом 2.25. Если это произойдет, вот самые вероятные места, где он может оказаться.

«Юве» – 8.00

«Сити» – 8.00

«ПСЖ» – 10.00

«МЮ» – 20.00

«Интер» – 30.00

Аргентинский клуб – 50.00

Китайский клуб – 50.00

Клуб из MLS – 50.00

«Реал» – 100.00

Месси уйдет из «Барселоны»? Пишите свои варианты, где гений продолжит карьеру

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