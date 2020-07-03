Betting Insider

Месси может перейти в команду Криштиану. «Ювентус» и «Сити» – фавориты на аргентинца в случае его ухода из «Барселоны»

По информации Cadena SER Месси может уйти из «Барселоны» по окончании следующего сезона – летом 2021 года.

Букмекеры уже отреагировали, открыв спецлинию.

  • Останется после летнего ТО в 2021-ом – 1.57
  • Завершит карьеру в «Барселоне» — 1.55

Вариант с уходом Месси оценивают кэфом 2.25. Если это произойдет, вот самые вероятные места, где он может оказаться.

  • «Юве» – 8.00
  • «Сити» – 8.00
  • «ПСЖ» – 10.00
  • «МЮ» – 20.00
  • «Интер» – 30.00
  • Аргентинский клуб – 50.00
  • Китайский клуб – 50.00
  • Клуб из MLS – 50.00
  • «Реал» – 100.00

Месси уйдет из «Барселоны»? Пишите свои варианты, где гений продолжит карьеру

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Динамо Киев — Шахтер|Чемпионат Украины
Динамо Киев — Шахтер|Чемпионат Украины
К сожалению в главном матче УПЛ🇺🇦 уже нет интриги для нейтрального болельщика, и для фанатов Динамо в частности в разрезе борьбы за титул.
Но дело в том, что киевляне всё ещё продолжают бороться за второе место и соответственно за билет в ЛЧ.
🧡⚒🖤
Шахтёр уверенно, с большим отрывом добыл звание чемпиона ещё в позапрошлом туре против Александрии, и поединок с Зарёй получился вполне ожидаем в плане итогового результата.
Луиш Каштру сказал, что под конец сезона предоставит больше игрового времени молодым игрокам и тем, кто просто играл меньше. Но и в то же время подчеркнул, что никто просто так не получит место в старте.

Появились перед игрой некоторые проблемы с составом. И если травмы например Коваленко, Хочолавы, Бондаря не так критичны, то отсутствие Патрика и дисквалифицированного Тете могут доставить проблем. Про травму Исмаили уже всем известно, увидим его ещё не скоро.
Одно из главных преимуществ Шахтёра над Динамо это, как раз качество и длина скамейки запасных, особенно с учётом 5-ти разрешённых замен.

Ещё главный тренер заверил о том, что ни о какой игре "спустя рукава" и речи не идёт. Вопрос в том смогут ли игроки это до конца понять? Есть у горняков давняя проблема - далеко не важные матчи, и даже с главным соперником часто заканчиваются не в их пользу. Видимо действительно менталитет такой у бразильцев.
Тяжело их заставить играть на полную там где оно особо не нужно.
🤍🚨💙
Алексей Михайличенко похоже окончательно "поплыл". После поражения от Десны ему не понравилась то, что в комнате арбитров он якобы услышал радостный смех😂. И что самое интересное судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль отработали практически идеально.
Можно его и понять, это такой защитный механизм. Когда не можешь взять на себя ответственность и всё не получается, а в себе ошибку найти и признать её, не хватает мужества.
Динамо без вопросов будет сверхмотивированы даже беря во внимание скорый финал кубка.
С таким же запалом они подошли и к недавней игре с Шахтёром. Атаковали прессинговали в бешеном темпе первую половину тайма, а потом...потом просто "умирали" на поле. Учёл эти ошибки тренерский штаб? Скорее всего да.
Есть и у киевлян тоже проблемы с составом. Весь удар приходится на оборону - Попов и Миколенко не успеют восстановиться.

Обе команды являются достаточно результативными. У Шахтёра в последние годы самая слабая линия это как раз защита. Но стоит сказать и о том, что пропускают горняки скорее от некоторой расслабленности после уже сделанного результата как с Зарёй. Могут и пенальти подарить легко. Николай Матвиенко в этом стал прям "специалистом"😄.
У Динамо легче перечислить где нет проблем. Дирижёра в команде по-прежнему нет, мячи доставлять нападающим некому, оборона и вратарская позиция хромает на обе ноги. Вся надежда на вингеров в лице Цыганкова, Вербича, Цитаишвили и Де Пены.

Свой гол хозяева должны забить, а вот Шахтёр сыграет наверняка опять, как пойдёт. После подаренной ничьей луганчанам я надеюсь на хорошую самоотдачу и желание победить в статусе чемпиона главного соперника многих лет. Не имея груза ответственности за результат и большие проблемы в обороне бело-голубых, дончане должны поразить ворота уж явно не раз⚽️⚽️

Об исходе матча судить не возьмусь, очень сложно угадать, что будет.
💋💋
5
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