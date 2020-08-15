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Месси уйдет в «Интер» после разгрома от «Баварии» (Букмекеры). Коэффициент на трансфер в Италию упал в 10 раз

После разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8, бывший игрок «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду. Вариант с уходом Месси оценивают кэфом 1.55

Также букмекеры оценили, где аргентинец может продолжить карьеру:

  • «Интер» – 3.06  (ранее 30.00)
  • «Манчестер Сити» – 5.65  (ранее 8.00)
  • Любой аргентинский клуб – 7.40 (ранее 50.00)
  • «ПСЖ» – 10.00 (ранее 10.00)
  • «Ювентус» – 12.00 (ранее 8.00)
  • «Манчестер Юнайтед» – 20.00 (ранее 20.00)
  • Любой клуб MLS – 50.00 (ранее 50.00)
  • Китайский клуб – 50.00 (ранее 50.00)
  • «Реал» – 63.00 (ранее 100)

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Источник главного изображения: https://sport.24tv.ua/ru/messi-otkazalsja-prodlevat-kontrakt-barselonoj-novosti-futbola_n1396522

Источник изображения внутри статьи: https://www.eurosport.ru/football/champions-league/2019-2020/story_sto7838693.shtml

Комментарии
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Ну в Китай или МЛС еще рано. Реал - это фантастика. Англия не для него. А вот Италия... Пойти в Интер и опять обставлять Рона - это прикольно. Интер сейчас очень симпатичен
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Подскажите в какой бк такое дают
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МАТЧ!100% WR1.33% ROI
1.7Тотал больше 2.5
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
“Шахтер” - это про атаку. Скорость, обученность и техника бразильцев позволяет играть от себя с любым соперником, совершая при этом кинжальные ответы в контратаках. В успехе “горняков” велика роль тренера - Луиш Каштру сделал “Шахтер” еще более опасным, чем при Мирче Луческу. К полуфиналу украинцы подходят с серией из 11 матчей без поражений.

Но и “Интер” летом обрел стабильность, он так же подходит к матчу с мощной беспроигрышной серией. Более того, в 14 из 16 посткоронавирусных матчей “Интер” забивал минимум два гола. А Ромелу Лукаку отличается голом уже в девяти матчах Лиги Европы подряд.Это рекорд турнира. Пострадали от его ударов “Хетафе” и “Байер” - их “Интер” прошел в предыдущих стадиях. В этом полуфинале.
1
Повторить за 1.72
СЕРЬЁЗНЫЙ77.4% WR9.37% ROI
1.92Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Обе команды играют в результативный и достаточно атакующий футбол, так что закрываться и те, и другие вряд ли будут. А значит, нас ждут забитые голы и, скорее всего, с обеих сторон. У "Интера" есть часто и охотно забивающий Лукаку, способный в одиночку решить исход матча. У "Шахтёра" – и отлично отыгравшие в четвертьфинале против "Базеля" Мораес и Додо, и Тайсон, да и остальные игроки украинского клуба находятся в очень хорошей форме и способны доставить обороне итальянцев много проблем.Конечно, "Интер" всё ещё выглядит в этой паре фаворитом, но говорить о том, что этот фаворит настолько безоговорочный, трудно – "Шахтёр" также выглядел в матчах против "Вольфсбурга" и "Базеля" не просто уверенно, но и обладающим достаточными ресурсами, чтобы прибавить в игре в следующих матчах, если будет необходимость.У "Шахтёра" есть все шансы распечатать ворота итальянского клуба, но и "Интер" в долгу вряд ли останется. Логично ожидать в этом противостоянии борьбы до последнего, и моя ставка будет ОЗ и ТБ 2.5 - ДА.
1
Повторить за 2.04
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