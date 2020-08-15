Месси уйдет в «Интер» после разгрома от «Баварии» (Букмекеры). Коэффициент на трансфер в Италию упал в 10 раз

После разгромного поражения от «Баварии» со счетом 2:8, бывший игрок «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес сообщил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может покинуть команду. Вариант с уходом Месси оценивают кэфом 1.55.
Также букмекеры оценили, где аргентинец может продолжить карьеру:
- «Интер» – 3.06 (ранее 30.00)
- «Манчестер Сити» – 5.65 (ранее 8.00)
- Любой аргентинский клуб – 7.40 (ранее 50.00)
- «ПСЖ» – 10.00 (ранее 10.00)
- «Ювентус» – 12.00 (ранее 8.00)
- «Манчестер Юнайтед» – 20.00 (ранее 20.00)
- Любой клуб MLS – 50.00 (ранее 50.00)
- Китайский клуб – 50.00 (ранее 50.00)
- «Реал» – 63.00 (ранее 100)
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