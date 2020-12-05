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Неймар убеждает Месси перейти в «ПСЖ», но кажется, «Сити» уже согласовал трансфер

RMC Sport со ссылкой на близкого родственника Неймара сообщает о том, что летом 2020 года, бразилец активно убеждал Лионеля Месси присоединиться к «ПСЖ». Источник утверждает, что футболист сборной Бразилии все еще продолжает уговаривать Месси, чтобы воссоединиться и играть с ним в одном клубе. Напомним, что Неймар и Месси вместе играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Однако букмекеры уверены, что фаворитом на подписание Лионеля остается «Манчестер Сити» – 2.00 (вероятность 50,0%). Шансы других команд выглядят так:

  • «ПСЖ» – 7.00 (вероятность 14,2%);
  • «Бавария» – 13.00 (7,7%);
  • «Ювентус» – 15.00 (6,7%);
  • «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» – 17.00 (5,9%);
  • «Реал Мадрид» – 26.00 (3,9%);
  • Любой клуб из МЛС – 34.00 (3,0%).

Летом Лионель Месси хотел покинуть «Барселону»,  подав официальный трансферный запрос, однако руководство клуба отказало.

Аргентинец может уйти из клуба бесплатно, когда его контракт истечет в июне 2021 года, а с 1 января он может начать переговоры с любым клубом не из Испании. Кроме того, «Барселона» планирует сократить свои долги в размере 485 млн евро, и продажа Месси в январе может существенно сократить расходы клуба и долги.

За всю карьеру в «Барселоне» игрок провел 800 матчей и забил 678 мячей. Месси – 10-и кратный победитель Ла Лиги, 4-х кратный победитель ЛЧ, а также 6-и кратный обладатель Кубка Испании.

Как считаете, уйдет ли Месси из «Барселоны»?

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Комментарии
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FACE
65.9% WR-0.9% ROI
Криш уходил из Реала на пике, взяв третий ЛЧ подряд – жаль, что у Месси так смазано все получается(
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J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
Наследие Месси под угрозой... даже 6 фейковых ЗМ не сделают его лучше иконы аргентинцев Марадоны, и тем более лучше Пеле или Роналду
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Да после вчерашней игры стало понятно,что Месси нужно бежать из Барсы. Его время в этом клубе кончилось, как и сама Барса в принципе кончилась, набрали одну молодежь, которая играет как дворовая команда
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Just a cat
44.4% WR-1.54% ROI
Сергей Петров105Да после вчерашней игры стало понятно,что Месси нужно бежать из Барсы. Его время в этом клубе кончилось, как и сама Барса в принципе кончилась, набрали одну молодежь, которая играет как дворовая команда 
Бежать то да, но вот куда 🤔
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link2020
33% WR-6.21% ROI
 Что это за «Мальчики» вчера играли? Нужно разогнать всех раз строят новую команду в том числе Месси и Гризманна, А Лео нужно к Кришу в Юве.
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iurij456
33.3% WR-0.62% ROI
да везде возьмут!!!бегали бы ноги!!!)))
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Just a cat
44.4% WR-1.54% ROI
link2020 Что это за «Мальчики» вчера играли? Нужно разогнать всех раз строят новую команду в том числе Месси и Гризманна, А Лео нужно к Кришу в Юве.
В таком случае, нужно найти игроков лучше, что не так просто 😬
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Just a catБежать то да, но вот куда 🤔
Никуда. Его время в футболе прошло и статистика это доказывает. Лучше завершить карьеру на пике, чем протирать лавку как буффон, или просто выходить на поле чтобы «отбыть номер»
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Just a cat
44.4% WR-1.54% ROI
Сергей Петров105Никуда. Его время в футболе прошло и статистика это доказывает. Лучше завершить карьеру на пике, чем протирать лавку как буффон, или просто выходить на поле чтобы «отбыть номер»
Не могу не согласится, но для него футбол давно уже не работа или хобби, а как смысл жизни, и не думаю, что уход дался бы ему легко
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katyushaa29
0% WR0% ROI
Да, уходить из клуба красиво еще уметь нужно. А эта история какая-то уж совсем не привлекательная(
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