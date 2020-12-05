Неймар убеждает Месси перейти в «ПСЖ», но кажется, «Сити» уже согласовал трансфер

RMC Sport со ссылкой на близкого родственника Неймара сообщает о том, что летом 2020 года, бразилец активно убеждал Лионеля Месси присоединиться к «ПСЖ». Источник утверждает, что футболист сборной Бразилии все еще продолжает уговаривать Месси, чтобы воссоединиться и играть с ним в одном клубе. Напомним, что Неймар и Месси вместе играли за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

Однако букмекеры уверены, что фаворитом на подписание Лионеля остается «Манчестер Сити» – 2.00 (вероятность 50,0%). Шансы других команд выглядят так:

«ПСЖ» – 7.00 (вероятность 14,2%);

(вероятность 14,2%); «Бавария» – 13.00 (7,7%);

(7,7%); «Ювентус» – 15.00 (6,7%);

(6,7%); «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» – 17.00 (5,9%);

(5,9%); «Реал Мадрид» – 26.00 (3,9%);

(3,9%); Любой клуб из МЛС – 34.00 (3,0%).

Летом Лионель Месси хотел покинуть «Барселону», подав официальный трансферный запрос, однако руководство клуба отказало.

Аргентинец может уйти из клуба бесплатно, когда его контракт истечет в июне 2021 года, а с 1 января он может начать переговоры с любым клубом не из Испании. Кроме того, «Барселона» планирует сократить свои долги в размере 485 млн евро, и продажа Месси в январе может существенно сократить расходы клуба и долги.

За всю карьеру в «Барселоне» игрок провел 800 матчей и забил 678 мячей. Месси – 10-и кратный победитель Ла Лиги, 4-х кратный победитель ЛЧ, а также 6-и кратный обладатель Кубка Испании.

Как считаете, уйдет ли Месси из «Барселоны»?

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