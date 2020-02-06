В следующем сезоне Месси будет играть с Роналду? Слухи об уходе Лео из «Барсы» вспыхнули после конфликта с Абидалем

По информации La Gazzetta dello Sport, Лионель Месси может покинуть «Барселону» из-за конфликта со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Уже следующим летом он может перейти в новую команду. Интерес проявляют сразу несколько топ-клубов Европы.

Букмекерская компания Tennisi открыла эксклюзивную линию на то, где продолжит свою карьеру аргентинский футболист:

«Ман Сити» – 15.00;

«Интер» – 20.00 ;

Команда из Аргентины – 20.00;

«ПСЖ» – 25.00 ;

«Манчестер Юнайтед» – 25.00 ;

Любой клуб из МЛС – 30.00;

Другой вариант в китайской Суперлиге – 30.00 ;

«Реал» – 50.00.

Одним из претендентов на Месси также называют «Ювентус». В таком случае он сможет сыграть за одну команду с Криштиану Роналду, коэффициент – 50.00. Но самым вероятным вариантом аналитики посчитали, что игрок все-таки останется в «Барселоне» – на такой вариант дают 1.05.

Напомним, что в текущем сезоне Месси сыграл в 17 матчах Ла Лиги, забив 14 голов и сделав 8 ассистов. Статистика выступлений за все время в «Барселоне»: 622 мяча и 202 голевые передачи в 711 играх.

Где продолжит карьеру Лионель Месси? Пишите в комментариях

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