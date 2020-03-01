Месси вколотит «Реалу» победный гол и покажет футболку мадридским фанам. Топ-линия на класико от Tennisi

Класико – пожалуй, главное футбольное шоу, которое приковывает к экранам телека даже тех, кто смотрит великую игру с мячом пару раз в год. Матч утвердился в таком статусе еще до времен противостояния Месси и Роналду, потому что это уникальное явление: ярое противостояние двух противоположных футбольных культур, роспись звезд, принимающих участие в матчах, и, конечно, голы-голы-голы!

Но просто голы в класико – обыденность, которую можно найти в линии каждого букмекера. Но только не особенных красавчиков из Tennisi.bet. Класико откроет весну, а аналитики самой бодрой букмекерской компании запустили спецлинию к главному матчу воскресенья. Погнали зарабатывать нестандартно!

Месси забьет победный гол (6.80)

Февраль получился не лучшим для Месси в 2020-м. Шесть матчей, и в пяти из них зрители не увидели магии Лео (0 голов). Правда, «Эйбару» он вкатил сразу четыре, но это аномалия в целой серии слабых выступлений аргентинца. Как прервать такое затишье, напомнив, что ты король футбола? Конечно, на «Бернабеу», всадив решающую пулю в чемпионской гонке.

Ход гения за 6.80 – пожалуй, одно из лучших вложений в класико.





Месси снимет футболку и покажет ее трибунам (11.00)

А как отметить победный гол на стадио главного врага ярче всего? Конечно, повторить свое знаменитое празднование, которое Лео исполнил в 2017-м. Кстати, тогда аргентинский волшебник запустил шикарную дугу в угол ворот, решив исход матча на последних секундах.

Вывод? Победный гол Месси + великое празднование = самонаводящиеся плюсы в ваш ставочный купон.

В матче будет использован VAR (1.45)

Тут все просто – класико, даже если не получаются ярким эмоционально, всегда непростой матч для главного судьи. А тут еще и подоспели новости о возвращении в состав «Барсы» Альбы – одного из главных шоуменов со стороны каталонцев. У «Реала» по-прежнему искрит Рамос (кстати, он удалился в недавнем матче «Мадрида» в ЛЧ).

Главному судье даже не надо лично смотреть VAR = легкий заход ставочки в таком матче.

Но и это не все! Если вы не согласны с нашим выбором – залетайте скорее в спецлинию Tennisi.bet. Там есть даже сумасшедшие варианты, что Месси не появится на поле!

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