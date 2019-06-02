«Золотой мяч-2019»: Месси – фаворит. Три игрока «Ливерпуля» – в топ-4

Вечер 1 июня. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поднимает кубок Лиги чемпионов над своей головой, в сознании болельщиков со всего мира проносится мысль «Какой же Клопп крутой», а по ночному Ливерпулю разносятся строки песни YNWA. Европейский футбольный сезон закончен.

Главные трофеи разыграны, но еще остаются индивидуальные награды. В частности, «Золотой мяч». Год назад Лука Модрич так зажег на ЧМ, что заставил говорить о себе даже Ксению Собчак, а потом забрал награду у пары Месси / Роналду, которая делила ЗМ 10 лет подряд. А что будет в этом сезоне?

Эксперты назвали фаворитов на «Золотой мяч»

Главный претендент на ЗМ – Лео Месси. «Барса» снова не дошла до финала ЛЧ, но перформанс аргентинца по ходу сезона заставил аналитиков выкатить кэф 1.50 на его победу. Кажется, почти беспроигрышное вложение.

Для победы в ЛЧ год назад «Ливерпулю» не хватило именно его – Вирджила ван Дейка. Голландца не смогли обвести на дриблинге в 64 матчах подряд за клуб. Также, первым за 13 лет он провел все 1080 минут (12 матчей) в одном розыгрыше ЛЧ и ни разу не был обведен. На победу гения дают кэф 3.00.

Топ-3 замыкает Садьо Мане. Реактивный нападающий рассказывал, что Клопп не верил в камбэк «Ливерпуля» после слива «Барсе» 0:3. А букмекеры не очень верят в его победу в споре за ЗМ. Коэффициент – 20.00.

На кого еще можно поставить?

Мо Салах – 20.00

Рахим Стерлинг – 20.00

Криштиану Роналду – 25.00

Кто выиграет «Золотой мяч»? Пишите свои варианты в комментариях!

Понравился пост? Читайте также:

Букмекеры считают Гвардиолу главным фаворитом ЛЧ. Опять

Мбаппе недоволен ролью в «ПСЖ». Зидан готов купить игрока в «Реал»



Эриксен станет игроком «Реала» после финала Лиги чемпионов? Букмекеры отвечают – «да»

