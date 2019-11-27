«Золотой мяч-2019»: кэф на победу Месси обвалился почти в два раза после приезда France Football в Барселону

После заявления испанского издания Mundo Deportivo о том, что Лионель Месси возьмет «Золотой мяч-2019», аналитики букмекерских компаний поменяли коэффициенты на главных номинантов премии:

Лионель Месси («Барселона») – 1.18 (было – 2.00); Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 3.17 (было – 1.33); Криштиану Роналду («Ювентус») – 15.0.

Их заявление связывают с тем, что представители France Football приезжали в Барселону, чтобы взять у аргентинца интервью.

В конце октября похожая ситуация произошла с визитом France Football в Турин к Криштиану Роналду. После этого в СМИ появились предположения, что обладатель «Золотого мяча» 2019 уже известен – букмекеры обвалили коэффициент на его победу с 22.0 до 5.0.

Напомним, что торжественная церемония вручения награды пройдет в Париже 2-го декабря.

Кто станет обладателем «Золотого мяча»? Пишите свои варианты в комментариях

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