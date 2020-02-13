⚡️ 1 клик = 10 000 рублей! Дарим бонус для ставки на любой матч ⚽️

3 причины посмотреть матч «Милан» – «Ювентус»:

Ибрагимович приехал в Италию и взял 21-й номер, чтобы доказать Роналду, что он круче него в три раза! Роналду забивает в каждом матче в 2020 году. Сарри могут уволить, если он проиграет вторую игру подряд.

3 причины сделать ставку:

«Ювентус» победил в 8 последних личных встречах в Серии А и Кубке Италии; «Ювентус» забивал больше 1 гола в 7 из 8 последних личных встреч в Серии А и Кубке Италии; «Милан» не подавал больше 5 угловых в 13 из 14 последних личных встреч в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии.

Топ-5 ставок на матч:

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