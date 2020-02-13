⚡️ 1 клик = 10 000 рублей! Дарим бонус для ставки на любой матч ⚽️

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3 причины посмотреть матч «Милан» – «Ювентус»:

  1. Ибрагимович приехал в Италию и взял 21-й номер, чтобы доказать Роналду, что он круче него в три раза! 
  2. Роналду забивает в каждом матче в 2020 году.
  3. Сарри могут уволить, если он проиграет вторую игру подряд.

3 причины сделать ставку:

  1. «Ювентус» победил в 8 последних личных встречах в Серии А и Кубке Италии;
  2. «Ювентус» забивал больше 1 гола в 7 из 8 последних личных встреч в Серии А и Кубке Италии;
  3. «Милан» не подавал больше 5 угловых в 13 из 14 последних личных встреч в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии.

Топ-5 ставок на матч:

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Предложение действует только для новых клиентов. Нужно:

  1. Зарегистрироваться
  2. Внести депозит не менее 500 рублей
  3. Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита
  4. Получить 10 000 на свой счет.
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