⚡️ 1 клик = 10 000 рублей! Дарим бонус для ставки на любой матч ⚽️

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3 причины посмотреть матч «Милан» – «Ювентус»:
- Ибрагимович приехал в Италию и взял 21-й номер, чтобы доказать Роналду, что он круче него в три раза!
- Роналду забивает в каждом матче в 2020 году.
- Сарри могут уволить, если он проиграет вторую игру подряд.
3 причины сделать ставку:
- «Ювентус» победил в 8 последних личных встречах в Серии А и Кубке Италии;
- «Ювентус» забивал больше 1 гола в 7 из 8 последних личных встреч в Серии А и Кубке Италии;
- «Милан» не подавал больше 5 угловых в 13 из 14 последних личных встреч в Серии А, Кубке и Суперкубке Италии.
Топ-5 ставок на матч:
- П2 – 38%
- ОЗ (да) – 17%
- ТБ (2) – 12%
- П1 – 4%
- ОЗ + ТБ (2,5) – 4%
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- Зарегистрироваться
- Внести депозит не менее 500 рублей
- Сделать ставку с кэфом не ниже 1,8 на сумму вшестеро больше первого депозита
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