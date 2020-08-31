«Аталанта» с Миранчуком в топ-5 претендентов на скудетто! Коэффициенты на чемпиона Серии А

Вчера московский «Локомотив» официально объявил об уходе одного из амбициозных братьев Миранчуков – Алексей переходит в «Аталанту». Безусловно, официальной презентации еще не случилось, но считать трансфер совершившимся фактом мы имеем полное право – Алексей провел весьма трогательную церемонию прощания с болельщиками прямо на стадионе.
«Я бы хотел поблагодарить всех вас. Настало время попрощаться и пойти за мечтой».
Неизвестно, насколько хорошо проявит себя Миранчук в команде Гасперини, однако, неплохая игра украинца Руслана Малиновского в прошедшем сезоне дает нам понять, что футболисты с постсоветского пространства могут играть в лучших клубах Италии.
Букмекеры уже выкатили линию на чемпиона Серии А. Полный список представлен следующим образом:
- «Ювентус» – 1.85
- «Интер М» – 2.85
- «Наполи» – 11
- «Аталанта» – 12.25
- «Лацио» – 20
- «Рома» – 38
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