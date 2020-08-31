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«Аталанта» с Миранчуком в топ-5 претендентов на скудетто! Коэффициенты на чемпиона Серии А

Вчера московский «Локомотив» официально объявил об уходе одного из амбициозных братьев Миранчуков – Алексей переходит в «Аталанту». Безусловно, официальной презентации еще не случилось, но считать трансфер совершившимся фактом мы имеем полное право – Алексей провел весьма трогательную церемонию прощания с болельщиками прямо на стадионе.

«Я бы хотел поблагодарить всех вас. Настало время попрощаться и пойти за мечтой».

Неизвестно, насколько хорошо проявит себя Миранчук в команде Гасперини, однако, неплохая игра украинца Руслана Малиновского в прошедшем сезоне дает нам понять, что футболисты с постсоветского пространства могут играть в лучших клубах Италии.

Букмекеры уже выкатили линию на чемпиона Серии А. Полный список представлен следующим образом:

  • «Ювентус» – 1.85
  • «Интер М» – 2.85
  • «Наполи» – 11
  • «Аталанта» – 12.25
  • «Лацио» – 20
  • «Рома» – 38

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Источник главного изображения: https://www.championat.com/football/news-4120775-lokomotiv-objavil-o-perehode-alekseja-miranchuka-v-atalantu.html

Источник изображения внутри статьи: ФК «Локомотив»

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Снеговик Боговик63.6% WR0.02% ROI
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Локомотив — Тамбов|РПЛ
Локомотив — Тамбов|РПЛ
49% (спасибо хотя, что я не один такой), именно столько игроков проиграло, ставя на "Зенит" в матче с "Уралом". Поэтому этот прогоз я делаю дрожащими руками. После такой оплевухи не хочется кричать на каждом углу, что это валуй..., но это и вправду, черт возьми, валуй. "Тамбов" играет в этом сезоне крайне неудачно: команда идет на 13 строчке турнирной таблицы в РПЛ. Понастаящему выдающихся игр тамбовчане не выдавали. Да, были победы над "Уфой" и "Химками", но согласитесь: "Тамбов" оприоре сильнее этих команд и просто обязан был побеждать. А вот с фаворитами они играют, мягко говоря, неудачно: блеклые игры против "Зенита" и "ЦСКА". "Локо" тоже идет не шатко не валко, но здесь будет настроен только на победу, а как еще, "Тамбов" - это же такая прекрасная возможность найти оддушину. Это будет что-то в духе пятничного "Краснодара", который накидал в ворота "Химок" за все предыдущие встпечи. Беру, беру, все таки, победу "Локо" уж не может в одном туре быть спазу двух аномалий!
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Тихон Соколов66.1% WR1.77% ROI
1.66Победит Лестер
Лестер — Бернли|АПЛ
Лестер — Бернли|АПЛ
"Лестер" блестяще разобрался с "Вест Бромом" и должен стать еще сильнее к матчу с "Бернли". Джеймс Мэддисон не был готов провести 90 минут, выйдя лишь на замену. Теперь хавбек в полном порядке. Все еще вне игры Перейра и Эванс. Джонни продолжает отбывать дисквалификацию и заменять его вновь придется номинальному полузащитнику Уилфриду Ндиди.

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