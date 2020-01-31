«Милан» сделал предложение об аренде Алексея Миранчука – Семин не одобрил сделку

«Милан» вчера, 30 января, сделал предложение «Локомотиву» об аренде Алексея Миранчука.

По сообщениям источника Betting Insider, близкого к клубу, команда Серии А планировала заплатить за аренду игрока 3 млн евро. В контракт также был включен пункт о праве выкупа россиянина по окончании сезона за 15 млн евро. Миранчук был согласен на переход, однако Юрий Семин заблокировал трансфер.

В сезоне 19/20 полузащитник сборной России провел 23 матча во всех турнирах, забив в них 11 мячей, в том числе два в ворота «Ювентуса» в ЛЧ.

«Милан» после 21 тура набрал 31 очко и идет на восьмом месте в Серии А, отставая от зоны ЛЧ на 8 очков.

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