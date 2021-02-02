Миранчук может забить 5-й мяч за «Аталанту». Вероятность гола в ворота «Наполи» – 26%

Адаптация Алексея Миранчука в составе «Аталанты» проходит все лучше и лучше. Если изначально он выходит лишь на замену, то теперь все чаще можно наблюдать его в основном составе. В матче кубка Италии против «Лацио», завершившимся со счетом 3:2, Миранчук забил третий гол «Аталанты», тем самым принес команде победу и проход в полуфинал.

В ближайшем матче подопечные Гасперини встретятся с «Наполи», в котором Леша может забить свой 5-й гол за итальянскую команду. На подобный исход можно поставить с кэфом 3.83. А если вы верите, что Миранчук откроет счет, то кэф вырастает до 9.76.

А как считаете вы? Сможет ли Миранчук отличиться в этой встрече?