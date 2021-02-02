Betting Insider

Миранчук может забить 5-й мяч за «Аталанту». Вероятность гола в ворота «Наполи» – 26%

Адаптация Алексея Миранчука в составе «Аталанты» проходит все лучше и лучше. Если изначально он выходит лишь на замену, то теперь все чаще можно наблюдать его в основном составе. В матче кубка Италии против «Лацио», завершившимся со счетом 3:2, Миранчук забил третий гол «Аталанты», тем самым принес команде победу и проход в полуфинал.

В ближайшем матче подопечные Гасперини встретятся с «Наполи», в котором Леша может забить свой 5-й гол за итальянскую команду. На подобный исход можно поставить с кэфом 3.83. А если вы верите, что Миранчук откроет счет, то кэф вырастает до 9.76.

А как считаете вы? Сможет ли Миранчук отличиться в этой встрече?

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
den_rus70 52.4% WR14% ROI
1.99Тотал больше 3
Наполи — Аталанта| Кубок Италии
Наполи — Аталанта| Кубок Италии
Всем доброго времени суток любители спорта! Наполи – Аталанта
Футбол, Кубок Италии, Полуфинал. Наполи идет красиво в чемпионате две игры последние победы,команда стабильно забивает и по много мячей. В обороне у Наполи бывают проблемы от чего команда тоже пропускает частенько. Аталанта тоже забивная команда и не без греха в обороне,последняя игра в чемпионате у себя дома показала 1-3 в пользу Лацио. Обе команды забивные и любят пропускать и думаю в этом матче нас ожидает куча голов,что от одной команды что и от другой. Заиграю ставку ТБ 3.
0
Повторить за 2
Shark Bet 🦈🦈🦈 78.1% WR8.24% ROI
1.54Мельбурн Сити фора ()
Сентрал Кост Мэринерс — Мельбурн Сити| Чемпионат Австралии
Сентрал Кост Мэринерс — Мельбурн Сити| Чемпионат Австралии
Shark прогноз🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈
Ну что друзья Австралия 🇦🇺 мой прогноз:
Аутсайдер лиги сталкивается лоб в лоб с командой плей-офф лиги с амбициями на 2 место. С кем брал очки Сентал Коуст Маринерс? Очков 9. Соперники: дважды Перт Глори, Аделаида, ВСВ и Ньюкасл - все команды либо уровня СКМ, либо просто удобный соперник (Перт). Посмотрим на Сити. Теряли очки с: Пертом, причем дважды (теперь эта команда представляет собой неудобство для Мельбурна), Мельбурн Виктори (топ), Брисбеном (дважды, опять команда топ), Сиднеем (1 место лиги) и ВСВ (середняк). Как видим, хозяева берут очки с конкурентами, но с командами, уровня выше - баллов не набирают; в то время как гости берут своё с середняками и аутсайдерами, но теряют с лидерами. Думаю ф2(0) идеальный вариант .
🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈🦈
1