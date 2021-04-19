Betting Insider

Миранчук уже мог праздновать чемпионство. Как выглядели бы таблицы топ-чемпионатов без участников Суперлиги?

автор Алексей Шабалдин

Вчера ночью мы узнали о создании Суперлиги. За последние сутки появилось много новостей, среди которых была информация о возможном исключении участников Суперлиги из своих национальных чемпионатов. 

Мы решили посмотреть, как выглядели бы таблицы в случае исключения участников Суперлиги из своих чемпионатов.

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Как будет выглядеть таблица АПЛ, если ее покинут участники Суперлиги?

  1. «Лестер» — 56 очков.
  2. «Вест Хэм» — 55 очков.
  3. «Эвертон» — 49 очков.
  4. «Лидс» — 45 очков
  5. «Астон Вилла»  — 44 очка.

А как думаете вы, сможет ли «Лестер» взять чемпионство в следующем сезоне, если все топ-клубы будут исключены из АПЛ?

Как будет выглядеть таблица Ла Лиги, если ее покинут участники Суперлиги?

  1. «Севилья» — 64 очка.
  2. «Вильярреал» — 49 очков.
  3. «Бетис» — 48 очков.
  4. «Реал Сосьедад» — 47 очков
  5. «Гранада»  — 39 очков.

Согласитесь, сложно представить Ла Лигу без «Барсы» и  «Реала».

Как будет выглядеть таблица Серии А, если ее покинут участники Суперлиги?

  1. «Аталанта» — 64 очка.
  2. «Наполи» — 60 очков.
  3. «Лацио» — 58 очков.
  4. «Рома» — 54 очка.
  5. «Сассуоло»  — 46 очков.

Кажется, Миранчук уже в следующем сезоне может стать чемпионом Италии! Но стоит ли ради этого отправлять «Юве» в низший дивизион? 

Смотрели бы вы эти чемпионаты без топ-клубов? Делитесь мнением в комментариях!

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