Миранчук уже мог праздновать чемпионство. Как выглядели бы таблицы топ-чемпионатов без участников Суперлиги?
Вчера ночью мы узнали о создании Суперлиги. За последние сутки появилось много новостей, среди которых была информация о возможном исключении участников Суперлиги из своих национальных чемпионатов.
Мы решили посмотреть, как выглядели бы таблицы в случае исключения участников Суперлиги из своих чемпионатов.
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Как будет выглядеть таблица АПЛ, если ее покинут участники Суперлиги?
- «Лестер» — 56 очков.
- «Вест Хэм» — 55 очков.
- «Эвертон» — 49 очков.
- «Лидс» — 45 очков
- «Астон Вилла» — 44 очка.
А как думаете вы, сможет ли «Лестер» взять чемпионство в следующем сезоне, если все топ-клубы будут исключены из АПЛ?
Как будет выглядеть таблица Ла Лиги, если ее покинут участники Суперлиги?
- «Севилья» — 64 очка.
- «Вильярреал» — 49 очков.
- «Бетис» — 48 очков.
- «Реал Сосьедад» — 47 очков
- «Гранада» — 39 очков.
Согласитесь, сложно представить Ла Лигу без «Барсы» и «Реала».
Как будет выглядеть таблица Серии А, если ее покинут участники Суперлиги?
- «Аталанта» — 64 очка.
- «Наполи» — 60 очков.
- «Лацио» — 58 очков.
- «Рома» — 54 очка.
- «Сассуоло» — 46 очков.
Кажется, Миранчук уже в следующем сезоне может стать чемпионом Италии! Но стоит ли ради этого отправлять «Юве» в низший дивизион?