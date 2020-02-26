Okko покупает права на трансляции MLS и поборется с «Газпром-медиа» за Кубок Либертадорес

Стриминговый сервис Okko покупает права на трансляции MLS. Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

В планы по расширению пула турниров для показов на платформе входит и Кубок Либертадорес.

Okko постарается опередить в переговорах холдинг «Газпром-медиа», который интересуется приобретением лицензии на транслирование турнира в РФ для федерального телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ранее MLS в Европе транслировал Eurosport – контракт был заключен в 2015 году и рассчитан на четыре года.





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